Les fans de LINE of Duty ont été stupéfaits après que l’épisode de dimanche soir ait révélé comment le corps sans vie de Jackie Laverty aurait pu être préservé pendant des années par le groupe du crime organisé.

Les fans de l’émission se souviendront comment Laverty, joué par Gina McKee, a été brutalement assassiné par l’OCG avant d’être jeté dans un congélateur qui a ensuite été transféré dans l’appartement de Terry Boyle.

Qui est Jackie Laverty dans Line of Duty?

Les fans les plus dévoués de Line of Duty se souviendront du scénario de Laverty tout au long de la première série. Elle était un promoteur immobilier prospère et était mêlée à une liaison avec DCI Tony Gates.

Elle a rencontré Gates pour la première fois lorsqu’elle l’a aidé à acheter un appartement. Laverty allait devenir un associé de Tommy Hunter et du groupe du crime organisé après leur avoir permis d’utiliser les différentes propriétés appartenant à sa société pour blanchir leur argent de la drogue.

Qu’est-il arrivé à Jackie Laverty?

La disparition grizzly de Jackie Laverty découle de sa liaison avec DCI Gates. Après que Gates ait réalisé que Laverty avait assassiné son comptable après un désaccord sur le blanchiment d’argent, il l’a arrêtée avant qu’elle ne le persuade finalement de la libérer.

Le couple s’est retrouvé chez Laverty, engagé dans une autre nuit de passion, avant que des intrus masqués ne pénètrent. Gates a été assommé, Laverty brutalement assassiné et les empreintes digitales de Gates ont été placées sur l’arme du crime.

Les restes de Laverty ont ensuite été jetés dans un congélateur, que le BCG a ensuite déplacé dans la maison de l’homme handicapé Terry Boyle. DCI Gates a finalement retrouvé l’endroit où le corps de Laverty était entreposé, pour se rendre compte qu’il avait été déplacé et n’était plus là.

Cependant, avancez rapidement vers la troisième tranche de la nouvelle série et nous voyons que le congélateur en question a été retrouvé dans une casse. Après avoir été examinés, les résultats médico-légaux ont découvert un dépôt de sang qui correspondait à 99,9% à Jackie.

C’est à ce moment que AC-12 commence à réaliser à quel point l’OCG a pu cacher le corps de Laverty.

Qui joue Jackie Laverty dans Line of Duty?

Jackie Laverty est interprétée par Gina McKee, une actrice anglaise à succès tant au cinéma qu’à la télévision, et profite d’un certain nombre de représentations théâtrales acclamées par la critique.

Parallèlement à ses apparitions dans la première série de Line of Duty, McKee a également joué dans des films tels que Notting Hill, In the Loop et Phantom Thread.

McKee a remporté le BAFTA TV Award de la meilleure actrice en 1997 pour son rôle dans la série Our Friends in the North. Elle a ensuite remporté deux autres nominations aux BAFTA pour ses efforts dans The Lost Prince en 2003 et The Street en 2007.