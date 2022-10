Le RAPPER Soulja Boy a accueilli son premier enfant avec sa petite amie, Jackie Martinez, le 30 septembre 2022.

Il est devenu célèbre en 2007 avec son hit mondial Crank That (Soulja Boy).

Soulja Boy et sa petite amie Jackie ont accueilli leur fils le 30 septembre 2022 Crédit : Instagram

Qui est Jackie, la petite maman de Soulja Boy ?

Soulja Boy a annoncé qu’il attendait son premier enfant avec sa petite amie, Jackie Martinez, via Instagram en mars.

Le rappeur, dont le nom légal est DeAndre Cortez Way, a partagé une vidéo révélant que leur bébé serait un garçon.

Un invité portait un costume de bébé géant et de la fumée bleue et des confettis pleuvaient du ciel.

Les futurs parents ont ri et souri en célébrant la nouvelle de leur petit garçon.

Les amis et les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour partager leur enthousiasme pour le père pour la première fois.

“Wow !!!!!! Félicitations”, a écrit l’un d’eux, tandis qu’un second a noté : “Félicitations !!! Exactement ce que vous vouliez.”

Mais bien que la petite maman apparaisse dans le message, elle n’est pas taguée dans la vidéo.

Martinez a également publié la vidéo révélant le genre sur son Instagram @hairdesignsla, avec Soulja Boy commentant avec un cœur bleu et un emoji bisou.

Martinez et Soulja Boy ont gardé leur relation relativement privée et on sait peu de choses sur sa vie personnelle.

Elle est coiffeuse et cosmétologue pour des célébrités telles que Jennifer Lopez, Brandy, Nicki Minaj, The Weeknd, French Montana et Kim Kardashian.

Quand est né le bébé de Soulja Boy ?

Le rappeur a déjà exprimé le désir d’avoir un fils un jour.

Il a déclaré sur ses histoires Instagram en 2021 qu’il avait tout sauf un fils.

Le rappeur a posté: “J’ai tout ce que je veux dans la vie sauf un fils. Dieu, s’il vous plaît, bénissez-moi, j’ai été patient.

Après avoir révélé que lui et Martinez attendaient un petit garçon en mars 2022, le couple a officiellement annoncé qu’il était né le 30 septembre.

“Lil Soulja papa t’aime”, écrivait le Soulja Boy à l’époque.

Martinez a également commenté leur paquet de joie en écrivant : « C’était un anniversaire incroyable ! Je dois passer du temps avec ma propre petite famille.

“C’est la simplicité qui signifie que tout ne pourrait pas être un meilleur cadeau que d’avoir mon petit garçon ici pour célébrer. Je t’aime.”

Ils ont nommé leur fils KeAndre et le rappeur l’aurait surnommé Lil Soulja.

Soulja Boy et Jackie ont nommé leur fils KeAndre Crédit : Instagram

Au fil des ans, la star de la télévision a eu une multitude de relations, dont beaucoup étaient récurrentes, récurrentes et certaines se chevauchaient peut-être.

Il aurait été fiancé deux fois, une fois avec Rosa Acosta, avec qui il est sorti en 2009.

Soulja aurait également fréquenté de nombreux autres musiciens, dont Keri Hilson, le rappeur Diamond et Teyana Taylor.

La star née à Chicago a également été liée au mannequin adulte Rubi Rose, Lil Mama et Nia Riley.