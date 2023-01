Qui est Jacket Potato dans The Masked Singer ? Les théories des fans expliquées

THE Masked Singer est de retour sur nos écrans pour sa quatrième saison.

L’émission ITV a accueilli un nouveau groupe de 13 célébrités incognito pour participer au concours de chant et l’un de ceux qui espère pouvoir tromper les juges est Jacket Potato.

The Masked Singer a atterri sur ITV avec sa quatrième saison

Qui est Jacket Potato dans The Masked Singer ?

The Masked Singer a présenté Jacket Potato à la compétition.

Et c’est aux juges vedettes d’essayer de deviner qui ils sont vraiment.

Jacket Potato n’a pas encore joué sur scène, mais affrontera entre autres Jellyfish, Phoenix, le duo Cat and Mouse.

Le costume du concurrent se compose d’une veste et d’un pantalon argentés, d’une chemise qui ressemble à des fèves au lard, de chaussures en carton et de gants jaunes.

Leur masque est une pomme de terre géante fendue avec du fromage à l’intérieur – ils portent également des lunettes de soleil.

À ce stade, l’identité de Jacket Potato reste encore un mystère.

Qu’ont dit les fans de Jacket Potato ?

Comme Jacket Potato n’a pas encore joué, il n’y a qu’un seul indice vocal à leur sujet qui se lit comme suit : “Leur voix va certainement vous faire crémer – c’est de la pomme de terre !”

De nombreux fans ont émis l’hypothèse que Jacket Potato pourrait être un chef célèbre comme Gordon Ramsay ou Jamie Oliver.

Comme leur costume a un autocollant qui dit «Wild Hog Dairy», certains pensent qu’il pourrait s’agir d’un agriculteur, comme Amanda Owen, star de Extraordinary Farming Lives, ou Matt Baker de Our Farm in the Dales.

Une autre théorie est que, comme une pomme de terre en veste est un choix de déjeuner populaire, cela pourrait être une référence à une actrice de Dinnerladies telle que Maxine Peake, ou peut-être Kym Marsh qui joue une dame de dîner dans la prochaine saison 11 de Waterloo Road..

Qui a déjà quitté The Masked Singer ?

La première élimination de cette saison était Ghost, qui a été dévoilée en tant qu’ancienne star du football Chris Kamara.

Après avoir été démasqué, Kamara a déclaré à propos de sa tenue : « J’ai adoré. C’était simple mais c’est ce que j’ai vraiment aimé.

«C’était difficile de chanter.

“Je n’avais jamais réalisé à quel point ce serait difficile. C’est très claustrophobe.