Qui est Jack Smith, l’avocat spécial nouvellement nommé dans les enquêtes Trump ?

Jack Smith, le nouveau conseiller spécial du ministère de la Justice, se chargera d’enquêter sur l’ancien président Donald J. Trump avec une riche expérience : il poursuit des affaires pénales depuis près de trois décennies.

M. Smith a fait ses débuts dans les années 1990 en tant que procureur au bureau du procureur du district de Manhattan et a rapidement occupé un poste similaire au bureau du procureur des États-Unis à Brooklyn. Là, il a occupé un certain nombre de postes de supervision, selon sa biographie du ministère de la Justice, et a travaillé sur un assortiment d’affaires, dont beaucoup concernaient la corruption publique.

De 2008 à 2010, M. Smith a travaillé comme coordinateur d’enquête au Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale à La Haye. Dans ce rôle, il a supervisé des enquêtes très médiatisées sur des responsables gouvernementaux étrangers et des membres de milices recherchés pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.

De retour aux États-Unis, M. Smith a servi de 2010 à 2015 en tant que chef de la section de l’intégrité publique du ministère de la Justice, qui enquête sur les politiciens et autres personnalités publiques sur des allégations de corruption.