Jack Ma, le milliardaire chinois et fondateur du géant Alibaba Group Holdings Ltd, n’est pas dans les meilleures conditions avec le gouvernement chinois ces jours-ci. Les choses ont atteint un crescendo en novembre après que Jack Ma ait critiqué les régulateurs chinois et les banques publiques lors d’un discours, à la suite duquel les autorités chinoises ont suspendu l’offre publique initiale (IPO) de 37 milliards de dollars du groupe Ant. Le groupe Ant, anciennement connu sous le nom de Ant Financial et Alipay, a commencé dans la vie comme une plate-forme de paiement numérique pour les utilisateurs du site Web de magasinage Alibaba, mais est ensuite devenu une société distincte lorsque sa popularité a vu des millions d’utilisateurs s’inscrire. Le fait est que si l’on en croit les rapports, Jack Ma n’a pas été vu en public depuis de nombreuses semaines depuis novembre, et le monde se demande où se trouve Jack Ma après tout, après qu’il n’a pas fait une apparition à un spectacle de talents, Africa’s Business Heroes, et a été remplacé par un autre dirigeant d’Alibaba pour l’apparition.

Le bavardage sur les réseaux sociaux croit avec une certitude absolue que Jack Ma est «porté disparu» et que personne ne sait où il se trouve. Le Financial Times rapporte qu’une déclaration d’Alibaba confirme que Jack Ma n’a pas pu assister à l’émission de talents, un concours télévisé pour les entrepreneurs en herbe, en raison de conflits d’horaire, mais cela n’a pas arrêté le bavardage sur les réseaux sociaux. Les gagnants du contenu devraient gagner des prix offerts par l’association caritative de Ma, la Jack Ma Foundation. Eh bien, rien n’arrête le bavardage sur les réseaux sociaux jusqu’à ce que les tendances et les hashtags s’essoufflent d’eux-mêmes. Néanmoins, la saga de Jack Ma et des autorités chinoises se déroule depuis un moment maintenant.

C’est en octobre 2020 que des tensions sont réellement apparues entre Jack Ma et les autorités chinoises. Dans un discours au sommet du Bund à Shanghai, Ma a critiqué le gouvernement chinois pour ce qu’il a appelé une réglementation gouvernementale anachronique qui étoufferait l’innovation en Chine et a également comparé les banques chinoises à des prêteurs sur gages pour la culture des garanties et des garanties. «Comme les Chinois aiment à le dire, si vous empruntez 100 000 yuans à la banque, vous avez un peu peur; si vous empruntez un million de yuans, vous et la banque êtes un peu nerveux; mais si vous prenez un prêt d’un milliard de yuans, vous n’avez pas du tout peur, la banque l’est », aurait déclaré Jack Ma.

C’était à un moment où le groupe Ant de Jack Ma était au bord d’une introduction en bourse de 35 milliards de dollars avec une valorisation de la société supérieure à 300 milliards de dollars et la propre fortune de Jack Ma estimée à environ 61 milliards de dollars. Cela a fait de lui l’homme le plus riche de Chine. Quelle différence font quelques mois. À la fin du mois de décembre 2020, Jack Ma a perdu jusqu’à 11 milliards de dollars de sa propre fortune et alors qu’Alibaba aurait perdu environ 17% de sa valeur marchande. Il y a d’abord eu l’introduction en bourse annulée, puis des enquêtes plus dures sur les prétendues «pratiques monopolistiques» d’Alibaba et les ordres de réduire les opérations de la plateforme de technologie financière d’Ant Group.

Selon une note officielle publiée par la Banque centrale de la République populaire de Chine, la gouvernance d’entreprise du groupe ANT n’était «pas saine» et a ordonné à l’entreprise de «retourner à ses origines» en tant que plateforme de services de paiement numérique.

Les activités d’Alibaba incluent Alibaba.com, une place de marché B2B pour les acheteurs du monde entier, Aliexpress.com qui permet aux petites entreprises de vendre et d’expédier des produits aux acheteurs du monde entier, le moteur de recherche d’achat Etao.com, la plate-forme de services cloud Aliyun ainsi que la messagerie instantanée DingTalk. , pour n’en nommer que quelques-uns. Les services du groupe ANT comprennent Alipay, qui est prétendument la plus grande plate-forme de paiement numérique au monde, ANT Group Technology pour les services et produits technologiques, la plate-forme de gestion de patrimoine Ant Fortune. La société gère également Zhima credit, un système de notation de crédit tiers qui leur permet d’offrir des prêts financiers aux particuliers en fonction de divers paramètres.