Qui est Jack Champion ? À propos de l’acteur jouant Spider dans ‘Avatar 2’ – Hollywood Life

Crédit d’image : ©Walt Disney Co./avec la permission d’Everett Collection

Jack joue Spider dans Avatar : La Voie de l’Eau.

Jack a suivi une formation sérieuse pour le rôle.

Le prochain film de Jack est Scream 6.

Les fans attendent depuis plus d’une décennie pour voir Avatar : la voie de l’eau. La suite épique sortira en salles le 16 décembre et mettra en vedette de nouveaux acteurs, dont Champion de Jack. Le personnage de Jack est un élément clé de Avatars futur, et il sera un favori instantané des fans.

Alors, qui est Jack Champion ? Une fois que Avatar : la voie de l’eau est disponible en salles, tout le monde voudra en savoir plus sur ce jeune acteur talentueux qui a tout juste 18 ans. HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir.

1. Jack joue le rôle de Spider dans Avatar : la voie de l’eau.

Jack joue Miles “Spider” Socorro. C’est un humain né à Hell’s Gate et adopté par Jake Sully et Neytiri. Il est proche de tous les enfants de Jake et Neytiri, en particulier de leur fille adoptive Kiri. Pendant la majeure partie de sa vie, Spider a été élevé dans le cadre des Na’vi. Avatar : la voie de l’eau est l’introduction de Spider dans le Avatar monde.

2. Jack est resté en mode entraînement pendant deux ans.

Puisque Jack joue un humain dans Avatar : la voie de l’eau, sa formation était beaucoup plus rigoureuse que beaucoup de ses acteurs. “Je devais avoir l’air d’avoir grandi dans la jungle de Pandore en suivant les enfants Na’vi. Non seulement j’ai dû apprendre tous les entraînements à l’arc, aux mouvements et au couteau, mais ils m’ont également envoyé avec un entraîneur personnel…Josh Murilloavec qui je travaille encore aujourd’hui – qui m’a essentiellement aidé à passer d’un garçon de 13 ans grassouillet qui ne savait pas vraiment comment s’entraîner à quelqu’un qui était plus mince, musclé et doué pour le mouvement », a déclaré Jack. GQ.

Pendant « deux ans », il avait « conservé un physique torse nu. Nous devions élaborer un plan réalisable sur deux ans. J’ai fait beaucoup d’haltérophilie à répétition, d’entraînement par intervalles à haute intensité ainsi que des séances d’entraînement de boxe et des marches inclinées.

En plus de l’exercice, Jack a également suivi un régime riche en protéines et s’est entraîné pour la capture de performances sous-marines. L’acteur a expliqué avoir suivi “une formation d’apnée et de plongée sous-marine pendant quatre ans. Ils ont conçu un véritable masque facial complet – car sur Pandora, les humains doivent avoir un masque facial pour respirer leur oxygène de l’extérieur – qui a également fonctionné comme un masque de plongée pour que nous soyons sous l’eau pendant des heures. J’ai retenu mon souffle jusqu’à cinq minutes et 33 secondes à un moment donné. Dans l’ensemble, Jack a travaillé sur Avatar 2 depuis ses 12 ans jusqu’à ses 16 ans.

3. Jack sera de retour pour Avatar 3.

Jack devrait être de retour pour les troisième et quatrième à venir Avatar films. Spider continuera à jouer un rôle majeur dans le Avatar histoire. Avatar 3 et 4 sortira le 22 décembre 2023 et le 19 décembre 2025.

“Je pense que Spider a l’impression d’avoir toujours voulu une famille, une vraie famille. Et j’ai l’impression qu’il ressent ce potentiel d’une vraie famille dans les Sully, mais il ne peut pas s’empêcher de se sentir un peu déconnecté parce que non seulement il est humain, mais aussi qu’il n’est peut-être pas pleinement accepté par tout le monde. Et aussi avec Quaritch, je ne sais pas, il se sent très en conflit sur ce que signifie même la vraie famille », a déclaré Jack. ScreenRant sur le parcours de son personnage.

4. Jack a d’autres films en préparation.

Suite à la sortie de Avatar : la voie de l’eauJack jouera dans Cri 6qui sortira le 10 mars 2023. Jack joue un nouveau personnage dans le Pousser un cri univers et on ne sait pas grand-chose de son personnage jusqu’à présent.

5. Jack a un Chat Sphynx !

Jack a un adorable chat Sphynx de 2 ans nommé Champion des beurres « Te Ngeru ». Jack a une page Instagram dédiée à son chat.

