Qui est Izzy Zapata dans « Love Is Blind » ? Apprenez à connaître la star de la saison 5 – Hollywood Life

Crédit image : Netflix

Izzy cherche l’amour dans L’amour est aveugle saison 5.

Izzy se fiance dans l’épisode 4.

Izzy a eu une vie « restreinte » en grandissant.

Le succès de Netflix L’amour est aveugle est de retour en grand. Les 4 premiers épisodes de la saison 5 sont sortis le 22 septembre et ont présenté aux téléspectateurs les nouveaux acteurs de la région de Houston en quête d’amour, notamment Izzy Zapata. Izzy a versé son cœur dans les gousses, et maintenant il est fiancé !

celui d’Izzy L’amour est aveugle le voyage ne fait que commencer. De ses fiançailles à son parcours, HollywoodVie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur l’agent d’assurance de 31 ans.

Izzy se fiance avec Stacy.

Dans l’épisode 4, Izzy a proposé à Stacy après avoir fait connaissance dans les pods. Izzy a rompu avec Johnie pour poursuivre sa relation avec Stacy, 34 ans. Izzy et Stacy se sont retrouvés face à face et ont partagé un baiser passionné. « Je me vois dans 50 ans avec Stacy », a-t-il déclaré. Izzy a ajouté plus tard: « C’est l’amour que je voulais. »

Izzy était déjà fiancée.

Dans les pods, Izzy a révélé qu’il était fiancé avant L’amour est aveugle. Il a admis à Johnie, 32 ans, que sa relation avec son ex « m’a vraiment foutu en l’air ». Izzy a également révélé que la relation le rendait « tellement précaire ». Il était célibataire depuis deux ans avant L’amour est aveugle.

Izzy a été élevée témoin de Jéhovah.

Toute la famille d’Izzy était Témoin de Jéhovah lorsqu’elle était petite. Il a admis que son enfance a été « tellement protégée et restreinte ». Izzy a même dû cacher à sa famille qu’il jouait au baseball. En tant qu’adulte, Izzy n’est pas un témoin de Jéhovah pratiquant.

Izzy a été secouée par un secret de famille.

Au cours d’une conversation avec Johnie, Izzy a parlé du moment où il a découvert que son père n’était pas son père biologique. Son cousin lui a dit nonchalamment alors qu’il n’était qu’un enfant. «Je me souviens d’avoir hurlé les yeux. Et je me sentais tellement perdue », a déclaré Izzy.

Izzy est un voyageur fréquent.

Izzy est sur Instagram sous le pseudo @izzyzapata_. Il a épinglé des histoires Instagram de ses voyages au Colorado, en Floride, à Nashville et plus encore.