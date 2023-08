Qui est Izzy Gleicher ? À propos de l’invité de la saison 25 de « Big Brother » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : CBS

Izzy est un New-Yorkais.

Izzy est bizarre.

Izzy est un flûtiste professionnel.

Le 17 Grand frère les invités de la saison 25 ont emménagé et forment déjà des alliances. Izzy Gleicherdont le nom complet est Isabelle Lepanto Gleicher, a les yeux rivés sur le prix. Elle a déjà un œil compétitif en tant que flûtiste professionnelle.

Alors, qui est Izzy Gleicher ? Ce New-Yorkais de 32 ans sait certainement ce qu’il faut pour tenir la distance en compétition. De son statut relationnel à quoi exactement elle est au courant Cirie et Champs Jaredmettez-vous au courant de tout ce qui concerne Izzy.

Izzy est l’un des « meilleurs flûtistes » de New York.

Izzy est une New-Yorkaise née et élevée. « Je suis l’une des meilleures flûtistes de cette ville », a-t-elle déclaré dans son Grand frère Présentation de la saison 25. « J’ai obtenu ma maîtrise en interprétation de flûte à la Yale School of Music. Être un joueur de flûte professionnel est super compétitif. Beaucoup de gens jouent de la flûte là-bas.

Izzy est en couple.

Izzy sort avec une femme nommée Paige Seber. Ils sont en couple depuis 4 ans. « Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre qui j’étais, mais maintenant j’ai l’impression de devenir plus étrange, plus forte et plus fière chaque jour », a déclaré Izzy dans son introduction.

Izzy est un Survivant ventilateur.

La petite amie d’Izzy, Paige, qui gère maintenant le compte Instagram d’Izzy, a confirmé qu’Izzy regardait Survivant antérieur à Grand frère. « Qu’est-ce que vous pensiez qu’Izzy faisait pendant toutes ces années avant qu’elle ne frappe tout le canon BB 19 fois en 3 jours ?? Elle regardait Survivant« , Paige a légendé une capture d’écran Instagram d’Izzy avec Jared. La mère de Jared est Survivant légende Cirie, devenue la 17ème invitée. Les fans pensent qu’Izzy sait que Jared est le fils de Cirie.

Plus d’actualités « Big Brother » :

Izzy a joué dans un concert de Tiny Desk.

Tout le monde aime un concert de Tiny Desk. Izzy était l’un des 14 musiciens qui ont joué avec l’ensemble de musique sauvage dans un concert de Tiny Desk le 23 juin. D’une certaine manière, ils s’adaptent tous!

Izzy a été enseignant.

Izzy a été éducatrice dans tout le pays. Pendant un an, Izzy a été artiste enseignante pour la troisième année avec New York Philharmonic Education, selon sa biographie officielle. Elle a également enseigné des cours de maître et des ateliers de flûte et de musique de chambre dans plusieurs collèges, dont la Florida State University.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Kirsten Elwin: 5 choses à savoir sur le concurrent de la saison 25 de « Big Brother »

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.