LA ville de Buffalo, New York, aura probablement un nouveau maire très bientôt.

India Walton a battu mardi soir le maire sortant de l’ouest de New York et est sur le point de devenir le premier maire socialiste d’une grande ville des États-Unis depuis que Frank P. Zeidler de Milwaukee a quitté ses fonctions en 1960.

India Walton deviendra probablement maire de Buffalo en novembre Crédit : Reuters

Qui est India Walton, maire élue de Buffalo ?

Walton, 38 ans, s’est présenté à la primaire démocrate à la mairie de Buffalo, NY, et a battu le titulaire de quatre mandats Byron Brown.

Elle a été soutenue par les Democratic Socialists of America et le Working Families Party et s’est auto-identifiée comme socialiste.

Mardi soir, après qu’il soit devenu plus clair que Walton gagnerait, un journaliste lui a demandé : « Vous considérez-vous comme un socialiste ? »

« Oh, absolument », a répondu Walton. « L’objectif de cette campagne est de réduire le pouvoir et les ressources au niveau du sol et entre les mains du peuple. »

Si elle est élue, elle sera le premier maire socialiste d’une grande ville américaine depuis des décennies Crédit : Reuters

India Walton est-elle démocrate ?

Walton s’est présenté à la primaire démocrate afin de se présenter sur cette ligne de parti en novembre.

Aucun républicain ne s’est présenté aux élections primaires pour le maire et Buffalo est une ville fortement démocrate, selon NPR. En règle générale, le vainqueur du Parti démocrate remporte les élections générales.

Mais Walton se dit socialiste et était soutenue par le Working Families Party, plus progressiste.

Elle devrait également devenir la première femme maire de Buffalo, New York Crédit : AP

India Walton serait-elle la première femme maire de Buffalo ?

S’il était élu en novembre, ce qui semble probable, Walton deviendrait la première femme maire de Buffalo, selon CNN.

« Maman, j’ai gagné ! Maman, je suis maire de Buffalo… enfin, pas avant janvier, mais ouais ! » Walton a dit à sa mère lors d’un appel téléphonique mardi soir filmé par Les nouvelles de Buffalo.

Brown est un allié du gouverneur de New York Andrew Cuomo et un ancien président du Parti démocrate de New York, donc le résultat de l’élection est à la fois historique et considéré comme un coup dur pour l’establishment démocrate dans l’État résolument bleu.

Walton a été soutenu par les Democratic Socialists of America et le Working Families Party et a battu un quadruple titulaire Crédit : Reuters

India Walton a-t-elle des enfants ?

Walton a eu son premier enfant à l’âge de 14 ans, et elle a déménagé et a vécu dans un foyer pour jeunes mères à l’extérieur de Buffalo à Lackawanna, selon The New Republic.

Son premier enfant, Mahkahi Jones, est né avec une maladie chronique – la drépanocytose – et elle a eu des jumeaux prématurés à 19 ans nommés Mikail et Marquan avec son mari, Vernon Walton, selon le média local WIVB-4.

Après ses expériences avec les soins de santé face aux besoins de ses enfants, Walton est devenue elle-même infirmière et est finalement devenue une organisatrice pour son syndicat, 1199 SEIU.

Elle et Vernon ont également un autre fils, Mason, qui a 11 ans.

« Elle a toujours été la personne à qui je m’adresse lorsque j’ai besoin d’aide ou de quelqu’un à qui parler », a déclaré son fils aîné à WIVB. « Elle a toujours été là. »