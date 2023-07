"Qui est-il pour dire ?": Pashupati Paras sur la revendication Hajipur de Chirag Paswan

Pashupati Paras, ministre de l’Union et oncle du chef du Bihar Chirag Paswan, a indiqué aujourd’hui que même s’il tolérerait la présence de son neveu dans la NDA, rien de plus – une fusion ou son siège à Hajipur – ne peut être attendu. Dans une interview exclusive avec NDTV, M. Paras a déclaré : « Qui est Chirag Paswan pour dire quel siège lui appartient ? Qu’il aille à Jamui. Je contesterai depuis Hajipur… Il n’y a pas de si et de mais à ce sujet ».

M. Paras a également balayé les visuels de son étreinte chaleureuse à son neveu lors de la rencontre de la NDA, que beaucoup ont considérée comme un signal de rapprochement. « C’est mon neveu. Il a touché mes pieds. C’était mon devoir de lui donner ma bénédiction », a déclaré M. Paras. Mais cela ne doit pas être mal interprété, a ajouté le joueur de 71 ans.

Dans un moment de « je vous l’avais dit », il a également ajouté que la décision de Chirag Paswan de se séparer de la NDA avait provoqué la scission du parti.

« Notre combat avec Chirag Paswan portait sur la contestation des élections de 2020 dans le cadre de la NDA. Mais à l’époque, il était président du parti et il ne nous a pas écoutés… Cinq députés sur six voulaient se ranger du côté de la NDA. Mais il ne nous a pas écoutés… D’un côté, il disait qu’il était « Hanuman » du BJP, de l’autre, il a présenté des candidats contre le BJP sur six sièges », a déclaré M. Paras.

Une fusion est désormais hors de question, a-t-il ajouté. « Je dis et redis que quand une équipe se brise, ça peut se reconstituer, mais pas le cœur… Nous avons des problèmes familiaux pour lesquels nous ne pouvons pas fusionner », a-t-il déclaré.

Le BJP, avec un œil sur les 40 sièges de Lok Sabha au Bihar, a insisté sur une réunification des deux factions du parti Lok Janshakti. Interrogé sur cette possibilité, Chirag Paswan a déclaré à NDTV plus tôt dans la journée : « Dans ma famille, de telles décisions sont prises par les anciens ».

Il a également laissé entendre que la question du siège de Hajipur avait déjà été réglée en sa faveur par la NDA. « Cette décision sera prise ou a déjà été prise. Je dirai ceci. Le LJP (Ram Vilas) contestera l’élection depuis Hajipur », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’associerait au ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, au cas où le BJP donnerait le siège de Hajipur à Chirag Paswan, Pashupati Paras semblait irrité. « Le BJP est avec nous. Le siège de Hajipur est à nous. Nous contesterons depuis Hajipur. Cela ne fait aucun doute », a-t-il déclaré.