Qui est Herschel Walker ? | Le soleil

HERSCHEL Walker est un ancien athlète et pro de la NFL devenu politicien républicain.

Walker a annoncé en août 2021 qu’il se présenterait comme sénateur en Géorgie.

Marcheur Herschel

Qui est Herschel Walker ?

Walker, 60 ans, n’est pas seulement un joueur de football à la retraite, mais aussi un bobeur, un sprinter et un artiste martial mixte.

Originaire de Wrightsville, en Géorgie, Walker a autrefois joué au football universitaire à l’Université de Géorgie et est considéré comme l’un des plus grands joueurs de football universitaire de tous les temps.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du football universitaire en 1999 et a ensuite joué dans la NFL pour les Vikings du Minnesota, les Eagles de Philadelphie et les Giants de New York.

Walker a pris sa retraite à la fin de la saison 1997 en tant que l’un des joueurs de la NFL les plus polyvalents de tous les temps, gagnant plus de 8 000 verges au sol, plus de 4 000 verges sur réception et plus de 5 000 verges au coup d’envoi, selon Big Time Football.

Walker est actuellement marié à Julie Blanchard et ils auraient été ensemble pendant plus d’une décennie avant de se marier en mai 2021.

Walker a un fils, Christian, 22 ans, avec son ex-femme, Cindy DeAngelis Grossman, dont il a divorcé en 2002.

Marcheur Herschel Crédit : Reuters

Herschel Walker est-il candidat au Sénat ?

Walker a été élu candidat républicain pour la Géorgie lors des primaires de 2022, le confrontant au sénateur américain Raphael Warnock.

Il s’est opposé à son adversaire démocrate en l’accusant de faire pression pour ce qu’il appelle “l’agenda Biden-Warnock”, mais n’a pas précisé ce qu’il envisageait de faire différemment.

Walker a déclaré qu’il soutenait l’agriculture, les anciens combattants, l’application de la loi, le conservatisme culturel et la défense de la santé mentale, mais lorsqu’on lui a demandé quelle était sa position sur certains sujets, ses réponses ont été évasives.

Les journalistes ont demandé à Walker quelle était sa position sur l’interdiction de l’avortement, et le candidat républicain a répondu : “Avez-vous demandé à mon adversaire ? Ne jouez pas à des jeux. Vous jouez à des jeux.”

Walker a été soutenu par l’ancien président Donald Trump en mars 2021, qui a déclaré dans un communiqué : “[Walker] serait imparable, tout comme il l’était lorsqu’il jouait pour les Georgia Bulldogs et dans la NFL. C’est aussi une GRANDE personne. Cours Herschel, cours !”

Walker a balayé la compétition lors des primaires du Sénat, repartant avec 68,2 % des voix républicaines.

Le candidat Gary Black est arrivé deuxième derrière Walker, avec seulement 13,4 % des voix.

Quelles sont les politiques de Herschel Walker ?

Bien que Walker critique rapidement les politiques du président Joe Biden et de Warnock, il n’est pas entré dans les détails de ce qu’il ferait différemment.

Walker a été présenté dans l’une des publicités de campagne de Warnock, le montrant prétendant avoir un remède infondé pour Covid-19.

“J’ai quelque chose qui peut vous amener dans un bâtiment qui vous nettoierait du COVID pendant que vous marchez dans cette brume sèche”, a déclaré Walker. “Ce produit ici – ils ne veulent pas en parler.”

Walker a déclaré à ses partisans qu’il se concentrerait sur l’aide aux agriculteurs, la réduction des réglementations environnementales, la limitation des sources d’énergie domestiques et le soutien des politiques de “seconde chance” qui aideraient les criminels condamnés à trouver un emploi.

Cependant, il n’est pas entré dans les détails, déclarant plutôt lors d’un rassemblement : “Nous avons besoin de guerriers spirituels… des dirigeants qui aiment ce pays… des gens qui ont du bon sens.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les femmes devraient voter pour lui, Walker a déclaré: “Je les protégerai, pas comme mon adversaire, qui vote pour être indulgent envers le crime et les juges indulgents envers le crime.”

Son manque d’explications a laissé les républicains inquiets que cela entravera leur capacité à reprendre le Sénat.

Ginger Howard, un représentant de la Géorgie au Comité national républicain, a déclaré à Yahoo! News: “Cela me passionne vraiment parce que je connais Herschel, et la gauche essaie de le peindre en quelque chose qu’il n’est pas.”

Liz Marchionni, qui fait du bénévolat dans un bureau républicain à l’extérieur d’Atlanta, a déclaré que bien que Walker ne précise pas ce qu’il prévoyait de faire s’il était élu, elle a déclaré que la plupart des électeurs se soucieraient davantage de ses valeurs plus larges.

“Chaque candidat doit répondre aux questions”, a-t-elle déclaré. Mais Walker « a une excellente expérience des affaires. C’est un chrétien fort. Et il travaille pour la liberté de tous les Américains.