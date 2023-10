Qui est Henry, le candidat de Big Brother ?

Les fans de BIG Brother sont ravis que l’OG de toutes les émissions de téléréalité fasse son retour à la télévision.

Après une pause de cinq ans, un nouveau groupe de colocataires s’installe dans la célèbre résidence – et cela comprend Henry, le « garçon chic » avoué.

Rex

Qui est Henri ?

Henry, écrivain culinaire de 25 ans, originaire des Cotswolds, vit dans la maison Big Brother.

Il est fan de BB depuis des années, et lorsque « l’opportunité unique » s’est présentée lors du redémarrage de la série par ITV, il a su qu’il devait continuer.

Avant d’entrer dans la maison, Henry a admis lors de sa soirée de lancement à VT que Boris Johnson était en tête de sa liste d’invités en ce qui concerne ses invités de rêve pour le déjeuner.

Il a également déclaré qu’il souhaitait « acquérir de nombreuses compétences de vie », comme apprendre à « faire la lessive, nettoyer et cuisiner », pendant qu’il se trouve dans le célèbre complexe BB.

Henry a déclaré : « J’ai 25 ans mais je ne suis pas un adulte. Ce sont des choses importantes qu’on ne vous apprend pas à l’école et que je dois apprendre.

« Et aussi apprendre à connaître plein de personnes différentes, issues d’horizons très différents, que je n’aurais peut-être pas l’occasion de rencontrer dans ma vie de tous les jours. »

Le « garçon chic » avoué a également admis que ses parents le décriraient comme un « snob », mais il prend cela comme un compliment.

« Je pense que cela signifie que vous avez des normes élevées et du bon goût », a-t-il expliqué.

Qui fait partie du casting de Big Brother 2023 ?

Le but du jeu est d’être le dernier survivant dans la maison Big Brother et de survivre à l’expulsion.

Chaque semaine, les 16 colocataires seront progressivement réduits jusqu’à ce qu’un gagnant soit couronné.

Voici une liste complète des candidats de Big Brother 2023 qui ont rejoint Henry dans la maison.

Jenkin, 25 ans – barman de Bridgend

Chanelle, 29 ans – thérapeute dentaire de Llanelli

Dylan, 39 ans – DJ de Coventry

Zak, 28 ans – mannequin de Manchester

Yenrin, 25 ans – agent de support client de Harrogate

Hallie, 18 ans – animatrice jeunesse de Londres

Farida, 50 ans – maquilleuse de Wolverhampton.

Jordan 25 – avocat de Scunthorpe

Matty, 24 ans – médecin de l’île de Man

Noky, 26 ans – banquier de Derby

Kerry, 40 ans – responsable du NHS d’Essex

Olivia, 23 ans – danseuse de Glasgow

Paul, 23 ans – agent de sécurité de Liverpool

Tom, 21 ans – boucher du Somerset

Trish, 33 ans – maman à temps plein de Luton

Comment puis-je regarder Big Brother ?

Les fans peuvent voir Big Brother du dimanche au vendredi à 21 heures sur ITV2 – mais il n’y a pas d’émission le samedi.

En plus, ITVX propose également une diffusion en direct jusqu’aux petites heures du matin.

Le redémarrage de BB apporte deux nouveaux hôtes – AJ Odudu et Will Best.

Le duo présente également une série dérivée quotidienne intitulée Big Brother: Late And Live, diffusée directement après l’émission principale.