Qui est Helena de Chair, la femme de Jacob Rees Mogg ? – Le soleil

JACOB REES-MOGG est le député conservateur du nord-est du Somerset depuis 2010 et a occupé des postes au Cabinet sous Boris Johnson et Liz Truss.

Le député est également marié à son amie d’enfance, Helena de Chair, et père d’une famille de six enfants.

Helena de Chair est la fille du célèbre poète et aristocrate Somerset de Chair et de Lady Juliet Tadgell Crédit : The Picture Library Ltd

Qui est Helena de Chair ?

Helena de Chair, 45 ans, est née en 1977 et est la fille du célèbre poète et aristocrate Somerset de Chair et de Lady Juliet Tadgell.

Son nom complet est Helena Anne Beatrix Wentworth Fitzwilliam de Chair.

Lady Tadgell est l’héritière de la fortune Fitzwilliam et a une valeur nette estimée à 45 millions de livres sterling, dont Helena devrait hériter en tant que son seul enfant survivant, rapporte The Spectator.

C’est sous l’un des six Van Dyck de sa belle-mère que Rees-Mogg a proposé à Helena à Bourne Park, la demeure seigneuriale de sa mère dans le Kent, dont elle héritera également.

Helena est allée à l’Université de Bristol et est rédactrice pour un magazine spécialisé dans l’industrie pétrolière.

Lorsque Helena entrera dans son héritage, la valeur nette des Rees-Moggs dépassera 100 millions de livres sterling, et peut-être jusqu’à 150 millions de livres sterling.

Quand a-t-elle épousé Jacob Rees Mogg ?

Helena a épousé Jacob-Rees Mogg, 53 ans, en 2007.

Le couple s’est rencontré quand ils étaient jeunes car Helena était une amie proche de la sœur du député conservateur.

Ils ont commencé à sortir ensemble un an avant de se fiancer après que Lady Juliet ait donné sa bénédiction à Rees-Mogg.

Ensemble, ils ont six enfants.

Comment s’appellent ses enfants ?

Le couple a nommé la plupart de leurs enfants d’après des saints médiévaux.

Leur sixième enfant s’appelle Sixtus, qui est un nom romain signifiant “poli”.

C’est aussi le nom d’un Pape et d’un Saint.

Son nom complet est Sixtus Dominic Boniface Christopher.

Le frère aîné de Sixte est Peter Theodore Alphege, né en 2007.

Leur fille unique, Mary Anne Charlotte Emma, ​​est arrivée un an plus tard, suivie de Thomas Wentworth Somerset Dunstan en 2010 et d’Anselm Charles Fitzwilliam en 2012.

Leur cinquième enfant, Alfred Wulfric Leyson Pius, a été présenté dans une vidéo alors que son père tentait de lui apprendre à dire Brexit.

La famille Mogg photographiée à la naissance de Sixtus en 2017

Alfred est né en février 2016.

Le couple vit dans une maison de campagne du XVIIe siècle, appelée Gournay Court, classée monument historique.

En mai 2018, The Mail a rapporté dimanche qu’il avait acheté une nouvelle maison de 5 millions de livres sterling juste au coin de No10 Downing Street.

Le manoir de cinq étages se trouve à quelques pas du Parlement et est également proche du QG des conservateurs au cœur du “Old Westminster”.

Rees-Mogg a plaisanté en disant qu’il avait été exclu du chic Mayfair et qu’il avait besoin d’une maison plus grande pour ses six enfants.