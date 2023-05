Qui est Helen Holland et que lui est-il arrivé ?

L’ARRIÈRE-GRAND-MÈRE Helen Holland est décédée tragiquement deux semaines après avoir été frappée par l’escorte royale de la duchesse Sophie.

La femme de 81 ans a subi des blessures dévastatrices le 10 mai. Sa famille a confirmé hier soir que le membre bien-aimé de la famille était décédé.

Helen Holland est décédée après avoir été heurtée par une moto de la police du Met escortant la duchesse d’Édimbourg Crédit : document familial

Qui est Helen Holland ?

Helen Holland était une femme de 81 ans de Birchanger dans l’Essex.

Elle était à Londres pour rendre visite à sa sœur aînée lorsqu’elle a été impliquée dans un accident de la police.

Son fils et sa belle-fille Martin et Lisa-Marie Holland ont précédemment déclaré à la BBC après l’accident qu’ils étaient « choqués et écoeurés par ses graves blessures ».

Ce qui lui est arrivé?

Helen est décédée après avoir été heurtée par une moto de la Met Police à un carrefour à Earl’s Court, dans l’ouest de Londres, le 10 mai.

La moto était un véhicule de la Met Police escortant la duchesse d’Édimbourg.

Helen a été laissée dans le coma dans un état critique et est décédée plus tard des suites de ses blessures.

Son fils, Martin Holland, a annoncé le décès de sa mère, après qu’elle ait subi « de multiples fractures et des blessures internes massives ».

Il a dit qu’elle avait été heurtée alors qu’elle empruntait « l’itinéraire sûr d’un (a) passage pour piétons ».

Sa famille a déclaré à la BBC qu’elle s’était battue « pour sa vie pendant près de deux semaines… mais des dommages irréversibles à son cerveau ont finalement mis fin à la bataille d’aujourd’hui ».

Le chien de garde de la police, The Independent Office for Police Conduct, avait ouvert une enquête sur l’accident.

Il a déclaré que les images de vidéosurveillance et de caméra corporelle seraient examinées et que les flics sur les lieux seraient interrogés.

Le groupe d’escorte spéciale de la police du Met fournit des escortes armées aux membres de la famille royale, aux personnalités de marque, aux membres protégés du gouvernement, aux membres de la famille royale en visite, aux chefs d’État et à d’autres dignitaires en visite.

Il fournit également des escortes de véhicules armés pour les charges précieuses, dangereuses et protégées – et peut inclure des prisonniers à haut risque.

Qu’a dit la duchesse d’Édimbourg, Sophie Wessex, à propos de l’incident ?

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré: « La duchesse d’Édimbourg est profondément attristée d’apprendre le décès d’Helen Holland.

« Les plus sincères condoléances et sympathies de Son Altesse Royale vont à toute la famille de Mme Holland. »

Buckingham Palace avait précédemment déclaré que les « pensées sincères » de Sophie la duchesse d’Édimbourg étaient avec Helen.

Il est entendu que Sophie sera en contact privé avec la famille de Mme Holland.

Des proches se sont rendus sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Helen, l’un d’entre eux disant : « Repose en paix Nanny (Helen) Holland. L’une des âmes les plus gentilles et les plus joyeuses que tu n’auras jamais eu le plaisir de rencontrer. »

La duchesse d’Édimbourg s’est dite « profondément attristée » par le décès d’Helen Holland Crédit : PA

Le groupe d’escorte spécial de la police du Met fournit des escortes armées aux membres de la famille royale Crédit : Jamie Lorriman

Un vélo de police du groupe d’escorte spéciale accompagnait Sophie, duchesse d’Édimbourg Crédit : Jamie Lorriman