Qui est Heather Amstrong ? En savoir plus sur maman blogueuse décédée à 47 ans – Hollywood Life

Crédit d’image : avec l’aimable autorisation de Youtube

Heather B.Armstrong, une maman blogueuse connue sous le surnom de « Dooce », est décédée à l’âge de 47 ans. Sa famille a révélé la nouvelle choquante avec une publication sur son compte Instagram le mercredi 10 mai. « Heather Brooke Hamilton alias Heather B. Armstrong alias dooce alias l’amour de ma vie. 19 juillet 1975 – 9 mai 2023 », a déclaré la légende d’un instantané d’une Heather souriante regardant vers le haut. « ‘Il faut un océan pour ne pas se briser.' » Tenez vos proches près de vous et aimez tout le monde.

Les fans de Heather étaient sous le choc et ont rempli la section des commentaires de leurs plus sincères condoléances. Heather est devenue populaire après avoir lancé son site Web, Dooce, en 2001. SUR le site, elle a blogué sur les réalités de la maternité d’une manière qui s’est connectée à des millions de mamans à travers le monde. « Je me considérais comme quelqu’un qui était capable de parler de la parentalité d’une manière que beaucoup de femmes voulaient pouvoir mais avaient peur de le faire », a-t-elle déclaré. Voix en 2019. Dooce a attiré plus de 8 millions de lecteurs mensuels à son apogée, selon le point de vente, et a décroché Heather une place sur le Spectacle d’Oprah Winfrey en 2009 et ainsi qu’une place sur Forbes‘ liste des « femmes les plus influentes dans les médias ».

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Malheureusement, tout le succès du monde ne peut acheter le bonheur, car Heather a lutté contre des démons personnels qui ont conduit à sa mort prématurée. Son petit ami d’environ six ans, Pete Ashdowna confirmé qu’elle s’était suicidée dans leur maison de Salt Lake City à The Associated Press. Lisez la suite pour en savoir plus sur Heather, qui a été à un moment surnommée « la reine des mamans blogueuses ».

Heather Armstrong a eu deux enfants

Heather a laissé deux adolescents à sa mort. Elle avait Marlo13 et Léta19 ans, avec son ex, Jon Amstrong.

PlusNouvelles des célébrités Lien connexe

En rapport:

Mark Sheehan : 5 choses à savoir sur le co-fondateur du scénario mort à 46 ans

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.