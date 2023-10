Qui est Harry Jowsey ? Apprenez à connaître la star de télé-réalité dans la saison 32 de « DWTS » – Hollywood Life

Crédit image : ABC

Harry Jowsey ça pimente déjà les choses Danser avec les étoiles saison 32. La star de télé-réalité de Netflix, 26 ans, est l’un des candidats de la saison 32, et il fait équipe avec Rylee Arnold. Harry est le premier candidat célèbre de Rylee. Pour leur première performance de la saison 32, Harry et Rylee ont dansé un cha cha sur Celui de Justin Timberlake « Rock Your Body » et ont obtenu une note de 12 sur 30. Ils ont atteint la deuxième semaine de la compétition et danseront une salsa sur « Arranca » de Becky G avec Oméga.

Harry va devoir voir comment il peut appliquer son charme et ses talents de flirt dans la salle de bal cette saison. Si vous n’êtes pas familier avec Trop chaud pour le manipuler, HollywoodVie a rassemblé 5 choses clés que vous devez savoir sur Harry car DWTS la saison 32 continue.

Harry est une star de télé-réalité australienne et un influenceur

Harry est originaire d’Australie, où sa famille possède une grande ferme. Il réside actuellement à Los Angeles. Harry est apparu dans des émissions de téléréalité relationnelles comme celle de Nouvelle-Zélande. Île du chagrin en 2018 et dans l’émission à succès de Netflix Trop chaud pour le manipuler.

Harry est devenu célèbre sur Trop chaud pour le manipuler

Trop chaud pour le manipuler est devenu une obsession parmi les fans et même les célébrités du monde entier. Les téléspectateurs ont rapidement compris le charme d’Harry, son accent sexy, ses phrases étranges et ses abdominaux ciselés. Harry a trouvé l’amour avec l’un des acteurs de la série, Francesca Farago.

Harry et Francesca ont quitté la série dans une relation amoureuse, mais ils se sont séparés huit mois plus tard. Cependant, le couple s’est réconcilié en mai 2020. Harry a proposé à Francesca lors de la Trop chaud pour le manipuler spectacle de retrouvailles. Leur réconciliation n’a pas duré longtemps et ils se sont séparés définitivement en juin 2020. Francesca a révélé plus tard dans une séance de questions-réponses qu’elle et Harry n’avaient « aucun contact » l’un avec l’autre.

Harry a été lié à un certain nombre de célébrités

Même si sa relation avec Francesca n’a pas fonctionné, Harry n’a pas perdu de temps pour revenir sur la scène des rencontres. Il a notamment fréquenté Trop chaud pour le manipuler co-star Madison Wyborny après sa première rupture avec Francesca. Harry est sorti avec Trop chaud pour le manipuler alun Géorgie Hassarati pour un an. Il a accusé Georgia de tricherie lors de son apparition à l’émission Appelle-la papa podcast et a déclaré qu’il serait bientôt prêt pour « des enfants, un mariage et une belle maison ».

Il a également été repéré avec Celle de Kylie Jenner Meilleure amie Stassie Karanikolaoustar de YouTube Tana Mongeauet Larsa Pippen. Il est allé dîner avec le RHOM star, 49 ans, de 20 ans son aîné, en octobre 2020.

Harry a récemment parlé de ses problèmes de santé mentale

« J’avais l’habitude de couper le haut de mon bras plutôt que le dessous. Il y a une cicatrice là-bas », a-t-il déclaré. Le télégraphe quotidien. « Je faisais le haut de mes bras parce que je ne voulais pas que mes parents pensent que j’étais triste. » Malgré ses périodes sombres, Harry a admis qu ‘«il n’y a jamais eu un moment où je me suis dit, je vais tout mettre fin maintenant. Il y a toujours eu de la lumière. »

Harry a sa propre gamme de bougies

Il possède également la ligne de bougies de luxe The Ritual. Il possède également une marque de vêtements. Le nom de sa marque de vêtements s’appelle Naughty Possums, une expression qu’Harry utilisait souvent Trop chaud pour le manipuler.