Qui est Harry Collett ? À propos du nouveau Jace dans ‘House Of The Dragon’ – Hollywood Life

Crédit d’image : HBO

Harry joue Jacaerys Velaryon dans Maison du Dragon.

Il fait sa première apparition dans l’épisode 8 de la série HBO.

Harry a déjà joué aux côtés de Robert Downey Jr.

Harry Collett fait partie de Maison du Dragon nouvelles stars, et il est là pour rester. L’acteur de 18 ans joue Jace Velaryon dans le méga hit de HBO. La Maison du Dragon les enfants, Harry inclus, seront essentiels au fur et à mesure que le spectacle se poursuivra.

Alors, qui est Harry Collett ? Il agit depuis son plus jeune âge. Le rôle de Jace Velaryon va le catapulter au rang de superstar. HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur Harry.

1. Harry joue le rôle de Jace plus âgé dans Maison du Dragon.

Il y a eu plusieurs sauts dans le temps tout au long de la première saison de Maison du Dragonet de nombreux personnages ont été joués par plusieurs acteurs. Harry Collett a commencé à jouer la version adolescente du prince Jahaerys “Jace” Velaryon, le fils aîné de Rhaenyra Targaryen, dans l’épisode 8. Le rôle était auparavant joué par un enfant acteur Léo Hart.

Harry continuera à jouer Jace pendant que le spectacle continue. Les saisons suivantes exploreront la brutale Danse des Dragons, la guerre civile des Targaryen pour la succession. Jace jouera un rôle crucial dans le combat de sa mère pour sa prétention au trône de fer, qui sera contestée par le prince Aegon Targaryen et Alicent Hightower.

2. Harry a joué dans Doolittle avec RDJ.

Avant de se lancer Maison du DragonHarry a joué dans le film 2020 Doolittle. Il a joué Tommy Stubbins aux côtés Robert Downey Jr., Selena Gomez, et plus. “Moi et Robert nous entendions si bien et il m’a tellement appris. Il s’est toujours assuré que j’allais bien et que j’étais heureux sur le plateau. Il était un mentor pour moi et sans lui, je ne pense pas que je serais qui je suis aujourd’hui », a déclaré Harry. Le Gent Rakish.

3. Harry a fait ses débuts dans des productions scéniques.

La carrière de Harry a débuté dans le West End. Il a fait sa première apparition dans le West End dans la production de 2010 de Billy Elliot la comédie musicale. Il est également apparu dans des productions scéniques de Elfe et Mathilde la comédie musicale. Il a fait ses débuts au cinéma en tant que voix du jeune Raymond Briggs dans le film de 2016 Éthel et Ernest. Il a eu un rôle récurrent dans la série télévisée Victime.

4. Harry n’avait jamais vu Jeu des trônes avant de Maison du Dragon.

Harry a admis Le Gent Rakish qu’il n’avait “jamais” regardé la série phare avant d’être choisi pour Jace. “J’avais regardé un peu pendant le tournage et je me suis dit:” Je n’arrive pas à croire que je suis dans la préquelle de ça “”, a déclaré l’acteur. Après avoir été casté, showrunner Ryan Condal lui a donné George RR Martin’s Feu & Sang lire. “J’ai eu une idée de ce à quoi ressemblait Jace et j’ai aussi ajouté mes propres trucs. Tout ce que je veux faire, c’est rendre les fans heureux, alors j’ai vraiment tout donné dans ce rôle », a poursuivi Harry.

5. Harry a déjà un Maison du Dragon lien.

Avant même de faire ses débuts dans la série, Harry était déjà ami avec l’une des stars de la série. Harry a joué aux côtés Emilie Careyqui a joué le jeune Alicent, dans le clip de 2014 pour Michel Bublé et Chez Idina Menzel “Bébé, il fait froid dehors.”