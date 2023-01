Qui est Harnaaz Sandhu ? Faits sur la gagnante de Miss Univers 2021 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ATEF SAFADI/EPA-EFE/Shutterstock

Harnaaz Sandhu était la troisième candidate indienne à être couronnée Miss Univers.

Harnaaz Sandhu a été très ouverte sur ses problèmes de santé mentale.

Harnaax Sandhu est une actrice et s’inspire de Priyanka Chopra.

Harnaaz Sandhou21 ans, a été couronnée Miss Univers lors du concours du 12 décembre. La tenante du titre 2020 du Mexique, Andréa Mezaétait sur place pour couronner son successeur lors de l’événement, organisé par Steve Harvey. Le premier dauphin était Nadia Ferreiradu Paraguay, avec l’Afrique du Sud Lalela Mswane étant nommé troisième finaliste. Cependant, à la fin, c’est Harnaaz qui a accepté la couronne, semblant magnifique dans une robe argentée étincelante comme elle l’a fait. Et maintenant, Harnaaz remettra la couronne de Miss Univers au nouveau gagnant le 14 janvier 2023.

La victoire de Harnaaz était la troisième fois qu’une candidate indienne était nommée Miss Univers. En 2000, le vainqueur était l’Inde Lara Duttaet avant cela, en 1994, Sushmita Sen a remporté l’honneur. Seuls les États-Unis, le Venezuela, Porto Rico et les Philippines ont couronné plus de gagnants au fil des ans. Après la grande soirée d’Harnaaz à Miss Univers, apprenez-en plus sur elle ci-dessous :

1. Depuis combien de temps Harnaaz participe-t-il à des concours ?

Harnaaz était adolescente lorsqu’elle a commencé à participer à des concours de beauté. Elle a été nommée Miss Chandigarh en 2017, ainsi que Miss Max Emerging Star India en 2018. L’année suivante, elle a remporté le titre de Femina Miss India Punjab et a concouru dans le Top 12 à Femina Miss India. En 2021, elle a participé au concours de Miss Diva du pays, où elle a été couronnée gagnante et a obtenu le droit de représenter l’Inde au concours de Miss Univers la même année.

2. Harnaaz a des problèmes de santé mentale

Lors de sa déclaration d’ouverture au concours Miss Diva, Harnaaz a expliqué comment sa santé mentale avait été affectée au fil des ans. “D’une jeune fille à la santé mentale fragile qui a été victime d’intimidation et de honte corporelle, à une femme qui a émergé comme un phénix, réalisant son véritable potentiel, d’une personne qui doutait autrefois de sa propre existence à une femme qui aspire à inspirer les jeunes, ” dit-elle. “Aujourd’hui, je me tiens fièrement devant l’Univers en tant que femme courageuse, vive et compatissante qui est prête à mener une vie avec un but et à laisser un héritage remarquable.”

3. Harnaaz est une actrice

En plus de participer à des concours, Harnaaz a également une carrière d’actrice. Elle a deux travaux dont la sortie est prévue en 2022, selon sa biographie de Miss Univers. Dans ses temps libres, Harnaaz aime faire du yoga, danser, cuisiner, faire de l’équitation, jouer aux échecs et nager.

4. Harnaaz a été influencé par Priyanka Chopra

Ce n’est pas un secret que Priyanka Chopra est une source d’inspiration pour de nombreuses femmes indiennes, dont Harnaaz. Après la gagnante Miss Diva, Harnaaz a expliqué à quel point Priyanka était une source d’inspiration pour elle. “Elle a créé sa propre marque et représenté l’Inde, non seulement dans des concours de beauté, mais aussi à travers son talent d’actrice et de chanteuse”, a déclaré Harnaaz. “Elle a rendu l’Inde fière et j’espère suivre ses traces et ramener la gloire comme elle l’a fait.” Priyanka a été la gagnante de Miss Monde en 2000 et s’est également rendue sur Instagram pour féliciter Harnaaz pour sa victoire après le concours de Miss Univers.

5. Harnaaz valorise l’autonomisation des femmes

Après avoir été élevée par une mère forte, qui a travaillé comme gynécologue à succès, Harnaaz est devenue une défenseure de l’autonomisation des femmes. Enfant, elle a travaillé avec sa mère dans des camps de santé, où la santé des femmes et l’hygiène menstruelle étaient abordées. “Profondément consciente du privilège que les luttes de sa mère lui ont conféré, Harnaaz est aujourd’hui une ardente défenseure de l’autonomisation des femmes, en particulier de leurs droits constitutionnels à l’éducation, aux carrières et à leur liberté de choix”, révèle sa biographie.

