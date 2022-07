KEMI BADENOCH est l’une des membres du parti conservateur qui a soulevé la controverse pour sa position contre les inégalités.

À ses côtés tout au long de son parcours politique, elle a toujours été soutenue par son mari Hamish.

Qui est Hamish, le mari de Kemi Badenoch ?

Hamish Badenoch est responsable mondial de l’avenir du travail et de la transformation de l’immobilier chez Deutsche Bank, la banque dans laquelle il travaille depuis 12 ans.

Quant à l’éducation, il a obtenu un baccalauréat en histoire à l’Université de Cambridge.

En fait, au début des années 2000, il suivait une autre voie de carrière dans l’écriture et la photographie.

Il a travaillé dans plusieurs endroits à travers le monde tels que le Moyen-Orient et la Scandinavie.

Il a également été impliqué dans la politique lorsque de 2014 à 2018, il a été conseiller conservateur au Merton London Borough Council en tant que représentant de Wimbledon.

En 2015, il s’est présenté pour les conservateurs d’Irlande du Nord à Foyle mais n’a pas réussi à obtenir le poste électoral.

Sa course en Irlande du Nord est survenue après que sa mère ait émigré de là à Londres.

Quand Kemi et Hamish Badenoch se sont-ils mariés ?

Kemi et Hamish se sont rencontrés en 2009 au Dulwich and West Norwood Conservative Club et se sont liés en 2012.

Elle a déclaré au Daily Mail : “Hamish et moi sommes devenus amis et ça a décollé à partir de là.

“Il m’a aidé à livrer mes tracts.”

Kemi a admis que Hamish avait pris du recul par rapport à la politique afin de pouvoir la soutenir dans ses poursuites.

Elle a ajouté: “Il est très, très difficile d’être député à deux endroits en même temps – être à Westminster et à Saffron Walden est un énorme défi.

“Mais maintenant, quand je travaille et que Hamish ne travaille pas, au moins les enfants ont un parent.

“Il est incroyablement favorable.”

Kemi et Hamish Badenoch ont-ils des enfants ?

Kemi et Hamish ont deux filles et un fils.

Ils ont eu leur premier bébé en 2013.

Kemi est allée faire son bilan de santé habituel à 20 semaines et a été examinée par un étudiant médecin.

L’étudiant médecin a confirmé que Kemi allait accoucher à ce moment-là parce qu’ils pouvaient voir l’ouverture du col de l’utérus.

Heureusement, ils ont aidé à faire coudre Kemi et à faire naître le bébé après les 40 semaines normales.

Sans cela, Kemi aurait risqué de perdre sa première fille.

En 2017, le couple a accueilli un fils et en 2019, ils ont eu une autre fille.