Qui est Halyna Hutchins ? 5 choses sur le directeur de la photographie tué par Prop Gun – Hollywood Life

La tragédie a frappé Hollywood le jeudi 21 octobre lorsque l’acteur Alec Baldwin63 ans, a “déchargé” un pistolet à hélice qui a tué mortellement un membre de l’équipe de son nouveau film Rouiller. Directeur de la photographie Halyna Hutchins est décédé après l’incident sur le plateau alors que le réalisateur Joël Souza42 ont été blessés, a confirmé la police de Santa Fe DATE LIMITE. Selon le point de vente, Baldwin n’était “pas au courant” du “type de munitions dans l’arme” qui a finalement conduit à l’accident fatidique. La police a confirmé le rapport, bien que l’enquête sur l’incident soit toujours en cours. HollywoodLa Vie a contacté le représentant d’Alec pour un commentaire, mais nous n’avons pas encore reçu de réponse.

En février, une poursuite pour mort injustifiée a été déposée au Nouveau-Mexique au nom du mari de Halyna Matthieu et leur fils de 9 ans Andros. Le procès prétendait que le Rouiller L’équipe de production “a commis des violations majeures des protocoles de l’industrie” qui “ont conduit à la mort insensée et tragique” de Halyna. Cependant, le 5 octobre, Matthew a révélé qu’il avait abandonné le procès après avoir convenu d’un règlement, qui comprenait la reprise du film avec lui en tant que producteur exécutif. Alec attend maintenant que l’enquête du bureau du shérif de Santa Fe se termine pour voir s’il sera inculpé au pénal.

En attendant, voici 5 choses sur Halyna, la directrice de la photographie qui a tragiquement perdu la vie.

Halyna était une directrice de la photographie basée à Los Angeles Dans la section “à propos” de son site Web officiel, Halyna s’est décrite comme une “directrice de la photographie syndicale basée à Los Angeles”. Elle est également diplômée du conservatoire AFI en 2015 et a depuis travaillé sur une série de courts et longs métrages narratifs. La femme de 42 ans était également l’une des 8 femmes cinéastes du 21st Century Fox DP Lab et a été présentée comme l’une des «étoiles montantes de la cinématographie 2019» de l’industrie cinématographique dans directeur de la photographie américain. Parlant de son passage à l’AFI, Halyna a déclaré au magazine que cela lui avait fait “repenser” qui elle était en tant qu’artiste et comment elle voulait travailler dans l’industrie. “Une chose que j’ai apprise, c’est que la cinématographie n’est pas quelque chose que l’on fait par soi-même. C’est un groupe [project]. Vous devez développer votre propre vision, mais la clé d’un film réussi est la communication avec votre réalisateur et votre équipe.

Haylna est née en Ukraine et parlait russe et anglais

Halyna se décrit comme étant à l’origine originaire d’Ukraine et ayant ensuite grandi sur “une base militaire soviétique dans le cercle polaire arctique” – quel endroit unique ! La regrettée artiste a également partagé qu’elle était titulaire d’un diplôme d’études supérieures en journalisme de l’Université nationale de Kyiv en Ukraine et qu’elle s’était auparavant essayée au journalisme d’investigation “avec des productions documentaires britanniques en Europe” avant de s’installer dans la cinématographie. Elle parlait également le russe et l’anglais, ce qui la distinguait pour travailler aux États-Unis.

Prenant tous les emplois d’assistante de production qu’elle pouvait en Amérique, Halyna a également partagé avec directeur de la photographie américain qu’elle a également travaillé dans la photographie de mode pour apprendre “l’esthétique de l’éclairage – comment vous créez l’ambiance, le sentiment”.

Elle laisse dans le deuil un mari et un fils

Comme mentionné, son mari Matthew avait déposé une plainte pour mort injustifiée contre Alec et les producteurs du film. Au moment de sa mort, il a tweeté : « Halyna nous a tous inspirés par sa passion et sa vision, et son héritage est trop significatif pour être résumé par des mots. Notre perte est énorme et nous demandons aux médias de bien vouloir respecter la vie privée de ma famille pendant que nous traitons notre chagrin. Nous remercions tout le monde d’avoir partagé des images et des histoires de sa vie.

Après avoir abandonné le procès, Matt a déclaré dans un communiqué: “Je n’ai aucun intérêt à m’engager dans des récriminations ou à blâmer (les producteurs ou M. Baldwin). Nous pensons tous que la mort d’Halyna était un terrible accident. Je suis reconnaissant que les producteurs et la communauté du divertissement se soient réunis pour rendre hommage au travail final de Halyna.

Pendant ce temps, Matt continuera à élever leur enfant unique, leur fils Andros.

Sa carrière a été acclamée par la critique

Sur Instagram et sur le site Web de Halyna, vous trouverez de nombreuses images fixes et clips de courts métrages et de longs métrages sur lesquels elle a travaillé, allant du genre et de l’esthétique. Depuis la fin de ses études supérieures à l’AFI en 2015, elle a réalisé deux longs métrages, Enneigé dans le Colorado et Chérie. “En ce moment, je suis vraiment intéressée par la recherche de collaborations fructueuses”, a-t-elle déclaré. directeur de la photographie américain concernant sa quête d’expérience continue. “Pour moi, c’est l’effort de collaboration entre les esprits créatifs qui élèvent le travail de chacun.”

Elle a ajouté: “J’espère juste trouver mon Wong Kar-wai”, citant son inspiration du célèbre réalisateur de Hong Kong qui se spécialise dans les œuvres audacieuses, immersives et atmosphériques.

Il n’est pas surprenant que Halyna ait été employée pour un long métrage majeur mettant en vedette un A-lister comme Baldwin, compte tenu de l’ampleur du travail qu’elle a obtenu au fil des ans. Dans un article d’octobre 2020, la DP a partagé une affiche d’un film qu’elle a photographié, L’enfant du dimanchequi a été accepté dans quelques festivals de cinéma tandis que le long métrage d’horreur, Chérieprésenté en première au festival du film SXSW en 2019. Le film, réalisé par Pollyanna McIntosh (Les morts qui marchent), a également joué au niveau international au Festival du film d’Édimbourg, à Fantasia, au London FrightFest, etc.

Elle s’est montrée solidaire du syndicat IATSE

Dans certains des derniers messages de Halyna sur Instagram, elle a partagé des photos du désert du Nouveau-Mexique sur le tournage de Rouiller. L’un des plans – peut-être le plus touchant – était une grande photo de groupe des acteurs et de l’équipe du film alors que Halyna criait l’IATSE, ou le syndicat de l’Alliance internationale des employés de scène théâtrale.

“Debout dans #IAsolidarity avec notre équipe @IATSE ici au Nouveau-Mexique sur RUST”, a écrit Halyna dans la légende, republiant d’une autre personne travaillant sur la production. La grève historique, qui honore les besoins des travailleurs infatigables de l’industrie qui opèrent pour la plupart dans les coulisses, continue de faire pression sur Hollywood pour négocier de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires.

Bien que nous ayons le cœur brisé par la tragédie du décès d’Halyna, ses derniers jours à vivre sa passion et à aider ses collègues artistes à vivre leurs rêves avec dignité et détermination sont quelque chose dont il faut se souvenir et se souvenir.