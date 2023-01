Qui est Hakeem Jeffries ? Le candidat démocrate à la présidence de la Chambre

« Il ne trafique pas d’extrémisme. Il ne rampe pas et ne trouve pas d’excuses pour un soi-disant ancien président deux fois destitué », a déclaré le représentant Pete Aguilar de Californie, le démocrate n ° 3, à propos de M. Jeffries dans un discours de nomination à la Chambre. “Il ne plie pas le genou devant quiconque chercherait à saper notre démocratie parce que, Madame la Greffière, ce n’est pas ce que font les dirigeants.”

Fils de fonctionnaires qui a fait ses armes en tant qu’avocat plaidant dans un cabinet d’avocats de chaussures blanches et à CBS, M. Jeffries a rapidement gravi les échelons de la politique démocrate à New York puis à Washington. Depuis 2013, il représente certains des quartiers noirs les plus emblématiques du pays à Brooklyn. Pendant la présidence Trump, il s’est forgé un profil national en tant que critique à la langue acerbe et procureur de destitution, tout en travaillant également avec les républicains pour faire adopter une législation sur la réforme de la justice pénale.

Les démocrates préparent M. Jeffries, l’ancien président du House Democratic Caucus, depuis plusieurs années en tant que leader potentiel. Mais ce n’est qu’après que Mme Pelosi a décidé de démissionner de son poste de présidente après les élections de mi-mandat de l’année dernière qu’il s’est présenté, aux côtés de M. Aguilar et de la représentante Katherine Clark du Massachusetts, ses principaux adjoints.

Les alliés disent que M. Jeffries est un stratège et un communicateur exceptionnellement calme, et à Washington, il est devenu connu pour s’en tenir à des déclarations soigneusement formulées. Mais il n’est pas confronté à une tâche facile: apprivoiser un caucus démocrate indiscipliné et idéologiquement diversifié alors qu’il tente d’atténuer les attaques républicaines contre l’administration Biden et de reconquérir la majorité en 2024.