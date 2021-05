Qui est H dans Line Of Duty? Dernières théories explorées

AVEC Line Of Duty de retour sur nos écrans, il y a une fois de plus une question sur toutes les lèvres – qui est H?

C’est quelque chose qui a continué d’intriguer le public alors que l’unité de détective AC-12 continue sa chasse au policier corrompu au cœur du drame policier de la BBC.

3 Line Of Duty oblige les fans à deviner à nouveau qui est « H » Crédit: BBC

Que savons-nous de «H»?

La lettre «H» a été mentionnée pour la première fois dans la déclaration de mort de Dot Cotton.

Cependant, cela pourrait-il être la première lettre d’un nom, c’est-à-dire Hastings, Hilton ou pourrait-il être un nom de code comme suggéré dans la série.

Alternativement, la fin de la saison cinq a révélé que Dot avait en fait tapoté son doigt quatre fois pour communiquer soit H en code morse, soit le numéro quatre, ce qui implique qu’il y avait un quatrième homme / femme impliqué.

Il (ou elle) semble être un haut gradé des forces de police capable de communiquer avec des policiers corrompus et de garder leur nom hors de l’enquête.

Nous savons également qu’ils communiquent avec le gang des cagoules par messagerie instantanée pour préserver l’anonymat.

Un autre indice est que le personnage épelle «définitivement» avec un «a» qui pourrait également donner des indices sur leur accent. Ils ont également bénéficié financièrement des crimes lucratifs de Balaclava.

Quelles sont les théories suspectes des fans ‘H’?

Kate Fleming

3 Certains fans pensent que Kate est « H » Crédit: BBC

Kate est devenue un gros suspect dans la saison 6.

Reddit est devenu fou avec les théories selon lesquelles «Kate-is-H».

La base de la théorie vient principalement de l’idée que Kate est trop belle pour être vraie.

Ted Hastings et Steve Arnott ont tous deux fait de mauvaises choses dans le passé, mais Kate semble avoir un dossier impeccable, ce qui laisse certains téléspectateurs penser qu’elle pourrait être «H», ou du moins impliquée avec l’OCG.

Un utilisateur de Reddit a affirmé que les créateurs d’émissions avaient fait allusion à cela avec toutes les références aux nuits où elle était en retard à la maison, suggérant qu’elle était en train de faire des affaires criminelles.

Le départ de Kate de l’AC-12 lors de la sixième saison n’a fait qu’alimenter les rumeurs.

Ted Hastings

Le doigt est souvent pointé sur Ted Hastings Crédit: BBC

Cette théorie s’est accélérée dans la saison 4.

C’était après que l’ordinateur portable de Hastings ait envoyé un message instantané juste après que nous ayons vu Lisa McQueen et John Corbett utiliser la messagerie instantanée pour parler avec «H».

De plus, un numéro inconnu appelant Lisa mobile au moment où Hastings sonnait à un numéro qui ne décrochait pas.

Hastings a également été vu en difficulté financière, après qu’un investissement immobilier en Irlande a mal tourné et que sa femme l’a quitté.

Il pourrait donc être « H », mais le créateur de la série l’implique si fortement que cela semble un peu trop facile.

Son nom de famille est également Hastings, donc avoir «H» comme nom de code est plutôt trop évident.

Hasting est venu à plusieurs reprises avec DCS Patricia Carmichael dans la saison six, avec Carmichael forçant Hasting à une retraite anticipée.

DCC Andrea Wise

Certains fans pensent que DCC Andrea Wise est ‘H’ Crédit: BBC

Il y a deux indices indiquant que le détective en chef Andrea Wise est «H».

La première a été sa détermination à retirer l’AC-12 de l’enquête sur l’opération Pear Tree.

Cela a conduit les fans à penser qu’elle voulait les éliminer car ils étaient trop près de découvrir la vérité.

Le deuxième indice est qu’elle était celle qui a ordonné une enquête séparée sur Ted Hastings, ce qui a amené les gens à soupçonner qu’elle voulait le piéger pour être « H ».

DCS Patricia Carmichael

DCS Patricia Carmichael est également soupçonnée d’être « H »

Patricia a été amenée pendant la série 5 pour enquêter sur Ted Hasting, mais son cas contre lui s’est effondré.

Cependant, certains fans sont convaincus que sa détermination à mettre Ted en lumière était sa façon de se sortir des ennuis.

Adamante de ses actes répréhensibles, elle a monté un dossier contre lui et l’a presque inculpé de complot en vue d’un meurtre. De plus, elle a dit très clairement à Kate et à Steve qu’elle allait prouver que Hastings était l’homme derrière le pseudonyme de «H».

Patricia est également surintendante en chef des détectives, donc les fans pensent qu’elle utilise son haut rang pour diriger sa propre équipe de flics corrompus.

Elle vient également de revenir à la saison 6 et s’est assurée d’être intégrée au travail d’AC-12.

Marcus Thurwell

3

L’officier principal chargé de l’enquête sur le cas historique de Lawrence Christopher, Thurwell a été récemment présenté dans la saison six, tard dans la série.

L’AC-12 a découvert des informations inquiétantes concernant l’affaire Christopher qui étaient liées à Thurwell.

Il faisait partie d’une équipe de police qui n’a pas réussi à protéger Christopher, supposant à tort qu’il était lui-même un criminel plutôt qu’une victime innocente.

Les agents de détention ont également crié des chants racistes alors qu’il mourait en détention des suites de ses blessures non soignées, tandis que la police s’est efforcée de protéger les assaillants, dont l’un était le fils du chef du crime Tommy Hunter.

Quand est la sixième série Line of Duty sur BBC One?

Line Of Duty est de retour avec le dernier épisode de la saison six ce soir (2 mai 2021).

Vous pouvez l’attraper sur BBC One à 21 heures.

Une fois diffusé, il sera disponible sur le iPlayer.