GUSTAVO Falcon était le dernier des infâmes cowboys de la cocaïne à être envoyé en prison.

Il était l’un des trois hommes impliqués dans l’une des plus grandes affaires de drogue de l’histoire des États-Unis.

Gustavo Falcon est l’un des « Cocaine Cowboys » qui étaient responsables de la contrebande de cocaïne dans le sud de la Floride dans les années 70 et 80

Qui est Gustavo Falcon et où est-il maintenant ?

Gustavo Falcon est l’un des « Cocaine Cowboys » qui étaient responsables de la contrebande de cocaïne dans le sud de la Floride dans les années 70 et 80.

Ses partenaires étaient son frère Willie et Sal Magluta.

Les trois hommes ont été inculpés en 1991 d’accusations de contrebande de cocaïne aux États-Unis.

Gustavo a disparu plutôt que d’être jugé avec « les garçons », qui était le surnom de Willie et Sal.

Il a continué à fuir la police pendant encore 26 ans.

En janvier 2018, Gustavo a plaidé coupable à une accusation de complot en vue de posséder avec l’intention de distribuer de la cocaïne dans un acte d’accusation à plusieurs chefs d’accusation.

Il a été tenu responsable d’avoir organisé une expédition de 400 kilos de cocaïne colombienne du sud de la Californie au sud de la Floride à la fin de 1989.

Il a été condamné à 11 ans de prison, qu’il purge actuellement.

La franchise de films Cocaine Cowboys racontant l’histoire des trois hommes est sortie en 2006.

Maintenant, le réalisateur original travaille avec Netflix pour un nouveau documentaire sur l’affaire insensée.

Quand est-ce que Cocaine Cowboys : The Kings of Miami sort-il ? ?

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami sortira sur Netflix le 4 août 2021 à 8h.

Il y aura six épisodes à regarder en même temps.

La série est réalisée et produite par Billy Corben.

Netflix regorge de véritables documentaires policiers pour votre plaisir.

De quoi parle Cocaine Cowboys : Les rois de Miami ?

Quinze ans après la sortie de son film culte Cocaine Cowboys, arrive Cocaine Cowboys: The Kings of Miami du réalisateur Billy Corben, une saga en six parties sur les trafiquants du sud de la Floride inculpés dans l’une des plus grandes affaires de drogue de l’histoire des États-Unis.

Considérés comme les principaux distributeurs américains de deux des plus grands cartels de Colombie, les exilés cubains Augusto « Willy » Falcon et Salvador « Sal » Magluta ont été accusés d’avoir introduit en contrebande plus de 75 tonnes de cocaïne aux États-Unis dans les années 1980.

Les amis du lycée ont construit un empire réputé de 2 milliards de dollars qui a fait de Willy et Sal, alias « Los Muchachos », deux des plus grandes célébrités de Miami.