Qui est Gregory Ebbs dans The Apprentice ?

CHAQUE année, The Apprentice voit un lot de nouveaux candidats se disputer l’attention de Lord Alan Sugar, espérant être « embauchés » et non « licenciés ».

L’un de ces espoirs est Gregory Ebbs, qui a une carrière et un passe-temps très différents de ceux de ses collègues concurrents.

Bbc

Le candidat apprenti Gregory Ebbs est antiquaire et conseiller[/caption]

Qui est Gregory Ebbs ?

Gregory Ebbs fait partie des 18 candidats qui s’affrontent dans la saison 17 de The Apprentice.

Né en 1997, l’antiquaire est originaire du Shropshire et est l’un des plus jeunes conseillers du Royaume-Uni.

Vous pouvez le suivre sur Instagram @gregariousebbs, où il compte un peu moins de 600 abonnés (en janvier 2023).

Le passe-temps le plus inhabituel de Gregory est son amour des canons et, dans sa biographie, il se présente comme « passionné d’histoire militaire ».

Il précise également qu’il est randonneur et gourmand.

Quel est le travail quotidien de Gregory Ebbs ?

Gregory est le propriétaire d’un marché d’antiquités en ligne – Raven Yard Antiques.

Mais ce n’est pas son seul travail, puisqu’il est aussi un élu des libéraux démocrates.

Sur le site Web du conseil municipal de Whitchurch, Gregory est décrit comme un “expert en antiquités militaires, concepteur de sites Web et entrepreneur de la ville”.

Sa biographie sur le site indique également: «En tant que l’un des plus jeunes conseillers du comté, Gregory souhaite utiliser son expérience professionnelle et éducative pour améliorer la vie des habitants de la communauté, créer plus d’emplois et d’activités pour les jeunes de Whitchurch. et accroître la présence de la police dans la communauté locale.

Qu’a dit Gregory Ebbs à propos de The Apprentice ?

Avant de se retrouver face à face avec Lord Sugar, Gregory a parlé d’être sur The Apprentice.

S’adressant à la BBC, il a déclaré: “Ma plus grande faiblesse, certains pourraient appeler une force à mon avis, est parfois un peu trop inhabituelle.

“Certaines personnes pourraient penser : ‘Pourquoi êtes-vous allé à Malte pour tirer des coups de canon alors que vous pourriez gagner beaucoup plus dans la City de Londres ?’.

“Mais je dirais que la volonté d’essayer différentes choses et de ne pas avoir peur d’être légèrement différent est l’une de mes plus grandes forces.”

Parlant de son idée d’entreprise, Gregory a déclaré: “Je pense que les chances de faire de cette entreprise un succès sont plus grandes que celles de n’importe qui d’autre parce que c’est un si bon principe.”