Greg Shepherd, époux DÉVOYÉ, encouragera sa femme Billie depuis le banc de touche alors qu’elle se prépare à jouer dans Dancing on Ice de cette année.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’homme d’affaires devenu star de la télé-réalité.

Qui est Greg Shepherd?

Greg est un courtier et homme d’affaires basé dans l’Essex.

On sait peu de choses sur le joueur de 35 ans alors qu’il déploie des efforts concertés pour garder sa vie privée loin des projecteurs.

Greg a déjà joué sur Towie et est un habitué de The Mummy Diaries aux côtés de Billie et de leurs deux enfants.

Comment Greg Shepherd a-t-il proposé à Billie Faiers?

Billie et Greg se sont rencontrés pour la première fois en 2011.

Après trois ans ensemble, Greg a proposé aux Maldives en 2014, organisant un moment privé entre les deux sur leur propre île.

S’assurant que le moment était un sur un million, Greg a conçu la bague avec un bijoutier de Hatton Garden, et elle comporte un gros diamant.

Parlant à The Sun de la paire à l’époque, un initié a déclaré: « Ils s’aiment en morceaux.

« Billie et Greg ont toujours été considérés comme le couple idéal car ils s’entendent bien et ils n’ont pas tous les drames comme tout le monde dans la série. »

Le couple s’est fait atteler en mars 2019 lors d’un mariage luxueux aux Maldives.

Ils ont volé 95 de leurs plus proches pour célébrer leurs noces.

Combien d’enfants Greg Shepherd a-t-il avec Billie Faiers?

Greg a deux enfants avec Billie.

Billie était enceinte lorsqu’il lui a proposé aux Maldives, et peu de temps après, elle a donné naissance à Nelly Samantha Shepherd – née le 10 juillet 2014.

Le 7 mars 2017, Billie a donné naissance à leur deuxième enfant – un fils appelé Arthur.

Billie Shepherd est-elle sur Dancing on Ice?

Oui, Billie Shepherd est l’un des visages célèbres de Dancing on Ice 2021.

Son partenaire est le double médaillé britannique Mark Hanretty, un patineur de 35 ans de Glasgow.

La star de Mummy Diaries – qui a trouvé la célébrité sur Towie – aura sa célèbre sœur Sam encourager depuis la ligne de touche alors qu’elle se lance dans sa propre aventure de télé-réalité.

Les initiés de l’émission ont déclaré au Sun: «Les patrons de Dancing on Ice sont ravis de faire venir Billie après le succès de sa co-star de Towie, Gemma Collins.

« Elle est prête à apporter une énergie amusante à la série. « Les fans pourront maintenant voir à quel point elle est divertissante sur la glace. »