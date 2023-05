Qui est Greg Capers, l’officier de police du Mississippi qui a abattu Aderrien Murry, 11 ans, non armé ?

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

L’officier de police du Mississippi, Greg Capers, a été placé en congé administratif après avoir blessé par balle Aderrien Murry, 11 ans, à Indianola samedi dernier, selon les autorités.

La fusillade d’un garçon non armé chez lui après avoir appelé le 911 pour signaler un trouble domestique a déclenché des appels de la famille et de la communauté au sens large pour que M. Capers soit renvoyé et pour une enquête approfondie du ministère de la Justice sur le département de police d’Indianola.

La mère d’Aderrien, Nakala Murry, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’elle avait demandé à son fils d’appeler le 911 après que son ancien partenaire se soit présenté « en colère » au domicile familial sur BB King Road vers 4 heures du matin le 20 mai.

Mme Murry a déclaré que deux agents sont arrivés vers 6 heures du matin et ont ordonné à tout le monde à l’intérieur de sortir.

Aderrien suivait sa mère hors de la maison lorsqu’il a reçu une balle dans la poitrine tirée par un policier dans le salon. Le service de police a confirmé plus tard CNN que M. Capers avait déchargé son arme.

Aderrien a été transporté par avion à l’hôpital avec des blessures mettant sa vie en danger, notamment un poumon effondré, des côtes fracturées et un foie lacéré. Aderrien est depuis sorti de l’hôpital.

L’avocat de la famille, Carlos Moore, a déclaré L’indépendant que la ville bloquait leurs demandes de diffusion des images de la caméra corporelle et n’avait présenté ni excuses ni explication.

Qui est Greg Capers ?

Greg Capers est un sergent du département de police d’Indianola.

Selon un compte rendu sur les réseaux sociaux, M. Capers est originaire de West Monroe, en Louisiane, où il travaillait auparavant comme policier, et vit à Indianola.

En 2016, il a épousé LaShundra Fletcher-Capers. Il a plusieurs enfants.

M. Capers publie régulièrement sur les réseaux sociaux des informations sur sa famille, sa foi religieuse et a partagé plusieurs photos montrant ses talents de tireur d’élite de la police.

« Le nouveau panneau d’interdiction d’intrusion ! » écrit-il en 2021 à côté d’une cible de tir criblée de balles.

Un numéro de téléphone répertorié sous M. Capers est resté sans réponse vendredi. Il n’a pas répondu à plusieurs messages.

Le sergent de police d’Indianola Greg Capers a été mis en congé administratif après avoir tiré sur Aderrien Murry, 11 ans (Twitter / Carlos Moore)

Sur la page Facebook de M. Caper, son frère Linton Capers a déclaré dans un commentaire que le policier avait « mal ».

«Je ne sais pas ce qui s’est passé et mon cœur va à ce bébé. Mais je sais que nous avons été élevés pour faire les bonnes choses dans la vie. Je suis sûr que mon frère souffre et je suis plus que désolé pour ce qu’il a fait », a écrit le frère.

En mai 2021, il a été nommé policier de l’année par la police, selon un article du journal local d’Indianola l’Entreprise-Tocsin.

« Ils ont tiré en premier et posé des questions en second »

Le prix du policier de l’année a été saisi par la famille et les représentants d’Aderrien comme un signe de problèmes institutionnels au sein du département.

Lors d’une conférence de presse lundi, Mme Murry a tenu une pancarte indiquant « Votre « meilleur » flic a tiré sur mon bébé » alors qu’elle décrivait avoir tenté d’endiguer le flux de sang des blessures de son fils.

Jeudi, Mme Murry et M. Moore ont rejoint un petit groupe de manifestants à l’extérieur des bâtiments de la mairie appelant au licenciement de M. Capers.

M. Capers a été mis en congé administratif lors d’une réunion du conseil des échevins de la ville mardi.

Aderrien Murry, 11 ans, photographié avec l’avocat de la famille Carlos Moore, se remet à la maison (Carlos Moore / CNN)

M. Moore a dit L’indépendant il faisait pression sur la police et les responsables de la ville pour obtenir des réponses.

« Nous demandons ‘qu’avez-vous vu et pourquoi avez-vous tiré’? » M. Moore a déclaré vendredi dans une interview.

« Je pense qu’ils ont tiré en premier et posé des questions en second. Il ne semble pas être un homme ou quoi que ce soit, c’est un petit garçon de 4’10 ».

« Il n’y a aucun moyen qu’un officier qualifié ait dû craindre pour sa vie lorsqu’un garçon de 11 ans s’approche sans arme dans les mains. »

Le maire Ken Featherstone n’a pas répondu à plusieurs demandes de L’indépendant pour commentaire.

Le Bureau d’enquête du Mississippi a lancé une enquête sur la fusillade pour déterminer si des accusations criminelles sont justifiées.