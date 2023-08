Qui est Grant Hughes ? Cinq faits sur un homme qui sort avec Sophia Bush – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Grant Hughes est l’ami de longue date de Sophia Bush et son ex-mari récent.

Lui et l’actrice se sont mariés en juin 2022, après sa séparation en 2006 de Chad Michael Murray.

Sophia a demandé la fin de leur mariage le 4 août 2023, 13 mois après leur mariage.

Sophie Buisson41 ans, a décidé de mettre fin à son mariage de 13 mois avec Grant Hugues, HollywoodLa Vie a appris le 4 août. La beauté brune a demandé le divorce de son mari quelques semaines seulement après avoir célébré leur premier anniversaire de mariage. « Sophia et Grant étaient amis depuis 10 ans et se sont liés pendant COVID grâce à leur amour du service communautaire », a déclaré un initié PERSONNES au moment de la scission. « Ils continuent de gérer leur association à but non lucratif ensemble et restent de bons amis. »

Le PD de Chicago L’actrice a été liée pour la première fois à Grant en mai 2020 après avoir été aperçue en train de faire l’épicerie alors qu’elle était entièrement vêtue d’un équipement de protection. Sophia et son désormais ex ont bougé assez rapidement et se sont fiancés en août 2021. Plus tard, les anciens tourtereaux se sont mariés en juin 2022 lors d’une douce cérémonie à Tulsa, Oklahoma, le 13 juin 2022. Malheureusement, les choses ont tourné au vinaigre. et la paire est sur les outs. Au milieu de leur séparation, voici cinq choses que vous devez savoir sur Grant !

Grant a cofondé une organisation qui aide les personnes ayant subi une intervention chirurgicale

FocusMotion Health est le nom de l’organisation basée à Santa Monica et elle a été fondée en 2013. Elle « crée des solutions de récupération orthopédique basées sur les données » pour les patients opérés et Grant est le directeur de la stratégie de l’entreprise depuis ses débuts.

Il a aidé à créer le club de lecture de Venise

Le club local a été lancé en septembre 2017 avec un ami proche de Grant. Il la décrit comme « une petite communauté de bad ass » d’amateurs de livres dans l’un de ses messages Instagram et explique qu’ils se réunissent chaque mois pour « lire de la bonne lumière, siroter du vin et discuter des implications et de l’impact de mots bien conçus assemblés sur les pages de fiction et de non-fiction alternant entre auteurs masculins et féminins. Il a également admis que c’était l’une de ses « soirées préférées chaque mois ».

Grant est passionné par le fait de redonner

Il s’est associé à la Wayfarer Foundation depuis 2014 pour aider à « fournir gratuitement des vêtements, des coupes de cheveux, un lavage des pieds, des services médicaux, des services juridiques, un repas chaud, des douches, des examens de la vue et une sacrée bonne soirée dansante » aux personnes vivant à Skid Row. à Los Angeles. Il a décrit à quel point faire partie de la fondation signifie pour lui dans un post sur Instagram en janvier 2019 et a expliqué qu’avoir ce lien humain à humain avec les moins privilégiés est ce qui était « le plus important ». « Nous nous sommes inclinés devant eux en tant qu’humains, les avons regardés dans les yeux, leur avons fait des câlins, les avons traités avec dignité et leur avons montré de l’amour », a-t-il écrit.

Il était public à propos de son amour pour Sophia

Quelques semaines à peine avant l’annonce de leur séparation, Grant s’est rendu sur Instagram pour partager une photo de mariage avec Sophia en l’honneur de leur premier anniversaire de mariage. « Joyeux 1er anniversaire, mon amour ! Quelle année pleine, belle, dynamique, passionnante et pleine de croissance nous avons eu ensemble. J’aime vraiment faire la vie avec toi ! », a-t-il légendé la photo désormais douce-amère du 11 juin 2023. Sophia a profité des commentaires pour réagir. « Multitudes mon bébé », a-t-elle écrit, avec un emoji symbole pour toujours.

Avant cela, il a partagé un carrousel de photos de son 40e anniversaire en septembre 2021 et s’est assuré d’inclure son désormais ex. « C’EST 40 ! L’année que je *pensais* était un signe de « vieillissement ». Au-dessus de la colline pourrait-on dire. Ha! Comment j’avais tort. On a l’impression que tout vient ensemble. Et je dois dire qu’il ne pouvait pas se sentir mieux. J’ai trouvé ma personne. Nous avons trouvé notre ranch », a-t-il légendé le message rempli de PDA.

Il aime voyager

Le gars qui aime s’amuser aime documenter ses voyages sur Instagram et certains des messages incluent la plongée sous-marine en Indonésie, la méditation à Hawaï et l’intégration dans une communauté en Israël.

