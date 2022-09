Qui est Graham Cooper ? Mari et avocat de Paul Burrell – The Sun

PAUL BURRELL a divorcé de sa femme et a épousé son partenaire après être devenu gay.

L’ancien majordome et proche confident de la princesse Diana s’est marié lors d’une cérémonie de partenariat civil en 2017. Voici la vérité sur le partenaire de Burrell…

Graham Cooper et Paul Burrell se connaissaient depuis dix ans avant de sortir Crédit : MEGA

Qui est Graham Cooper ?

Né le 22 mai 1962, Graham Cooper est avocat et époux de Paul Burrell.

Burrell a déclaré au Mirror en 2017 qu’ils s’étaient rencontrés dans un train une dizaine d’années avant de se marier en 2017.

Le couple était auparavant des partenaires commerciaux et Burrell l’a dit à son ex-femme et à ses fils en 2016.

L’ex-femme de Burrell, Maria Cosgrove, craignait la réaction de ses fils, mais ils soutenaient la décision de leur père.

L’ancien majordome de la princesse Diana, qui a gagné des millions en révélant des secrets royaux, en écrivant des livres et en tant que star de I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here en 2004, a nié à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles il était gay, malgré diverses rumeurs et allégations.

En 2008, il a fait face à des affirmations d’un ancien amant présumé selon lesquelles ils avaient été ensemble en secret.

Il a également été affirmé qu’il avait séduit un ami masculin du stargazer Russell Grant après leur apparition ensemble à la télévision.

Mais il est sorti en mars 2017 et a épousé Graham quelques semaines plus tard.

Quand Graham Cooper et Paul Burrell se sont-ils mariés ?

Cooper et Burrell se sont mariés en avril 2017 à l’hôtel Linthwaite à Bowness, Cumbria.

Le couple s’est marié un mois seulement après que Burrell a révélé qu’il était gay.

La cérémonie de partenariat civil aurait coûté au couple 30 000 £ et ils ont eu une cérémonie intime avec 60 invités.

Burrell portait une paire de boutons de manchette bleus que la princesse Diana lui avait offerts, ainsi qu’une médaille royale victorienne qui lui avait été remise par la reine en 1988 pour son service royal.

Interrogé sur le mariage, Burrell a déclaré: “Tout dans la journée a été parfait, rendu encore plus merveilleux par le fait que mes deux fils étaient ici pour partager l’occasion.

“Il n’y a plus moyen de cacher mon bonheur débridé maintenant. La vie consiste à être fidèle à qui vous êtes et, pour la première fois, je peux me tenir fièrement aux côtés de mon mari et dire : “Voilà qui je suis.””

En juillet 2019, le couple a pris sa retraite dans leur fausse maison Tudor du XIXe siècle dans le Cheshire.

Graham Cooper et Paul Burrell ont-ils des enfants ?

Cooper et Burrell n’ont pas d’enfants ensemble, bien que Burrell ait deux enfants avec son ex-femme, Maria Cosgrove.

Les fils de l’ancien majordome, Alex, 37 ans, et Nick, 33 ans, ont tous deux assisté au mariage de leur père avec Cooper en 2017.

Ils sont venus de chez eux aux États-Unis pour assister à l’événement.

Dans une interview télévisée en 2017, Burrell a déclaré: “J’aime toujours ma femme et j’aime mes garçons – ils sont la meilleure chose qui me soit jamais arrivée de ma vie.”