L’OLYMPIEN Graham Bell échangera les pentes contre la patinoire alors qu’il s’inscrivait pour participer à l’émission de patinage Dancing on Ice.

L’athlète devait figurer dans le premier épisode ce soir (dimanche 17 janvier) mais a été contraint de se retirer de ses débuts ce week-end.

Qui est Graham Bell?

Graham Bell est un ancien skieur olympique qui est présentateur de télévision, aventurier et journaliste.

Il est né sur la station Akrotiri Royal Air Force à Chypre le 4 janvier 1966 pour piloter Rod Bell et le professeur Jean.

Graham est tombé amoureux du ski à l’âge de 5 ans après que son père ait été affecté à Édimbourg.

Il est devenu obsédé par les pistes et a couru aux côtés de son frère compétitif Martin Bell.

Quand a-t-il participé aux Jeux olympiques d’hiver?

Graham a participé à cinq Jeux olympiques d’hiver.

Il a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux de Sarajevo en 1984, Calgary 1988, Albertville en 1992, Lillehammer 1994 et Nagano en 1998.

Graham n’a pas remporté de médaille, mais a participé à plus de Jeux olympiques d’hiver que tout autre skieur britannique de l’histoire.

Sur quelles émissions de télévision est-il apparu?

Graham a pris sa retraite du sport en 1998 et a été commentateur de l’émission télévisée du circuit de la Coupe du monde de ski d’Eurosport pendant deux ans.

Il a présenté et commenté les Jeux olympiques d’hiver de 2002, 2006, 2010 et 2014.

Il a co-présenté High Altitude en 2009 et présente maintenant le programme de longue durée Ski Sunday.

Graham est le présentateur de la couverture du triathlon de la série des championnats du monde de la BBC et a travaillé sur le Tour de France qui est diffusé sur ITV.

L’ancien athlète a également figuré sur Ready Steady Cook, Celebrity Eggheads, Through the Keyhole et The Gadget Show.

Qu’est-il arrivé à son partenaire Dancing on Ice, Yebin Mok?

Yebin Mok est un patineur américain de 36 ans.

Elle est née à Séoul, en Corée du Sud, et a émigré aux États-Unis lorsqu’elle était enfant.

En plus d’avoir une carrière de patinage réussie et de concourir sur Dancing on Ice, elle a cofondé une entreprise de coaching de patinage.

Lors d’un accident bizarre à l’entraînement, Yebin a été blessée lorsque le patin de son partenaire Graham Bell l’a poignardée au tibia.

La blessure a laissé ses tendons exposés mais, heureusement, n’a pas coupé les nerfs, les os, les vaisseaux ou les tendons – seulement le muscle.

Sur Instagram, elle a écrit: « #NHS appréciation post !!!

« Un grand merci au personnel de l’hôpital de Watford! Médecins, chirurgiens, infirmières, infirmières de gommage, équipe opératoire, anesthésistes, soins d’urgence, soins de récupération.

«Ils étaient tous si gentils, si attentionnés et se sont si bien occupés de moi pendant ma nuit de lundi. Ce sont vraiment des héros!

« Tellement reconnaissant pour les soins que j’ai reçus. Et ma jambe se sent déjà tellement mieux grâce à eux

« J’ai eu un aperçu de ce @drtom_onice [her husband] et tous nos dr. Les membres de la famille et les amis qui travaillent dans le NHS pourraient passer leur journée.

« Et je suis juste reconnaissant et fier. Vous êtes tout simplement incroyables. Nous, citoyens, sommes chanceux de vous avoir. »

Yebin aura besoin de physiothérapie pour revenir sur la glace, mais cela signifie qu’elle sera hors de combat pendant au moins les deux premières semaines de l’émission.

Graham Bell est-il marié?

Graham, qui se présente comme un « accro à l’adrénaline espiègle », est marié et père de deux enfants.

Lui et sa femme Sarah ont une fille et un fils nommés Lottie et Louis.

Le couple s’est rencontré lorsque Graham «dévalait des pentes à des vitesses vertigineuses», selon le Enregistrement quotidient.