Crédit d’image : NBC

Grâce a fait La voix le top 5 de la saison 23.

Grace vit actuellement à Nashville.

Grace travaille comme auteur-compositeur.

La voix clôt le chapitre sur de Blake Shelton course finale en tant qu’entraîneur avec une finale épique. Grâce Ouest est l’un des chanteurs talentueux encore en lice pour être le prochain Voix champion. Elle affronte NOÏVAS, D. Lisse, Sorelleet Gina Miles dans la finale de la saison 23.

Alors, qui est Grace West ? Le joueur de 19 ans fait partie de Blake’s dernier équipe sur La voix. Apprenez à connaître Grace alors que la compétition s’intensifie.

Grace est membre de l’équipe Blake.

Grace a fait le top 5 avec un autre membre de l’équipe Blake NOÏVAS. Grace a interprété « Peut-être que c’était Memphis » de Pam Tillis pour son audition à l’aveugle. Blake et Niall Horan tourné leurs chaises rouges pour Grace. Niall a déclaré que la voix de Grace était « impeccable ». À la fin, Blake a battu Niall pour Grace. Elle est devenue la dernière personne pour qui il a appuyé sur son bouton rouge La voix! Elle a interprété d’autres chansons de Les Judd et Dolly Parton sur le spectacle.

Pour la première nuit de la finale de la saison 23, Grace a joué de Reba McEntire « La nuit où les lumières se sont éteintes en Géorgie. » Elle a maintenu sa séquence country en chantant également Patsy Cline « Elle te tient. »

Grace a déménagé à Nashville pour sa carrière.

Grace a grandi à Canton, dans le Michigan. Cependant, elle a déménagé à Nashville avec sa famille en 2021. Depuis lors, Grace a continué à écrire et à se produire.

Le grand-père de Grace a été une inspiration musicale pour elle.

Grace a pris la guitare de son grand-père et a commencé à jouer à l’âge de 12 ans, a écrit la chanteuse sur son site officiel. Son grand-père était guitariste et est devenu une des premières inspirations de Grace.

Grace a écrit de la musique originale.

Grace partage fréquemment sa musique originale sur son compte TikTok. Avant sa course sur La voixGrace a partagé un extrait de sa chanson « By The Way » qu’elle a écrite avec un ami.

Grace travaille dans une maison d’édition.

Au cours de son audition à l’aveugle, Grace a révélé qu’elle travaillait actuellement comme compositrice pour une maison d’édition. Elle a été signée pour la première fois par Mucho Love Music en tant qu’auteur-compositeur à l’âge de 16 ans, selon sa biographie NBC. Cela l’a incitée à déménager à Nashville.

