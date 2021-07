Qui est Grace McCallum et quelle est sa taille ?

GRACE McCallum est une gymnaste qui faisait partie de l’équipe américaine aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

L’équipe des États-Unis a terminé à la deuxième place derrière le ROC dans l’épreuve de gymnastique féminine aux jeux.

Grace McCallum Crédit : Getty

Qui est Grace McCallum ?

Grace Ann McCallum est une gymnaste artistique américaine.

McCallum a deux médailles d’or de la compétition par équipe des Championnats du monde (2018, 2019), quatre médailles des Championnats Pacific Rim 2018 (deux d’or, deux d’argent), cinq des Championnats panaméricains 2018 (trois d’or, deux de bronze) et une de la Coupe du monde FIG 2019 (argent).

C’est une athlète olympique qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020.

Elle a fait partie de l’équipe après des mois de dévouement à la pratique, surmontant plusieurs blessures au cours du processus.

Grace McCallum fait partie de l’équipe de gymnastique de Team USA Crédit : Getty

« Grace a fait preuve de cohérence et de résilience au cours des deux jours de compétition lors des essais olympiques, atteignant les huit routines », a écrit l’instance dirigeante olympique, selon Deseret News. «

De plus, son expérience internationale passée et son succès en tant que membre des équipes médaillées d’or aux Championnats du monde 2018 et 2019 ont contribué à la décision finale du comité.

McCallum est encore au lycée et termine actuellement ses études virtuellement.

Quelle taille fait-elle?

Grace mesure 5 pieds 2 pouces. Née en 2002, la gymnaste a 18 ans.

Elle est le membre le plus grand de l’équipe de gymnastique des États-Unis. Simone Biles mesure 4 pieds 8 pouces, Jordan Chiles mesure 4 pieds 11 pouces et Suni Lee mesure 5 pieds.

Parlant de sa taille, elle a dit un jour : « Toutes les autres filles ont une moyenne d’environ [5-1] donc je ressemble à un géant », selon KARE 11.

« Mais grand c’est beau. »

McCallum est le plus grand gymnaste de l’équipe américaine Crédit : Getty

Pourquoi Simone Biles s’est-elle retirée des JO de Tokyo 2020 ?

Biles – une star de Rio 2016 – a abandonné la finale olympique de gymnastique par équipe le mardi 27 juillet alors que les États-Unis ont subi une défaite choc face aux Russes.

La joueuse de 24 ans n’a pas réussi à terminer son saut à deux vrilles et demie et a mal atterri, laissant soupçonner une blessure à la cheville – seulement pour que des sources de l’équipe américaine suggèrent qu’elle a quitté la compétition en raison de problèmes de santé mentale.

Biles s’est qualifié pour les quatre finales par engin et devait devenir le visage de ces Jeux retardés.

Les finales du saut de cheval et des barres asymétriques ont lieu le dimanche 1er août, puis c’est l’exercice au sol le lundi 2 août et la poutre d’équilibre le lendemain.

Elle est venue au Japon avec des aspirations réalistes de remporter cinq médailles d’or et d’égaler le record olympique pour une athlète féminine.

Mais Biles s’est retirée de la finale du concours général individuel féminin – qui doit avoir lieu le jeudi 29 juillet, pour se concentrer sur sa santé mentale.

La star née dans l’Ohio a révélé qu’elle n’était pas dans le « bon espace libre » pour continuer, qu’elle « combattait des démons » et qu’elle ne continuerait pas si cela mettait en danger sa santé et son bien-être.

Une déclaration de gymnastique américaine disait : « Après une évaluation médicale plus approfondie, Simone Biles s’est retirée de la dernière compétition individuelle du concours multiple aux Jeux olympiques de Tokyo, afin de se concentrer sur sa santé mentale.

« Simone continuera d’être évaluée quotidiennement pour déterminer s’il faut ou non participer aux finales des épreuves individuelles de la semaine prochaine.

« Jade Carey, qui a obtenu la neuvième meilleure note aux qualifications, participera à sa place au concours général.

« Nous soutenons de tout cœur la décision de Simone et saluons sa bravoure en donnant la priorité à son bien-être. »