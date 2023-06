L’un des deux étudiants qui sont morts dans l’attaque d’horreur à Nottingham aujourd’hui a été nommé Grace Kumar.

Grace, 19 ans, a été poignardée à mort aux côtés de son copain de l’Université de Nottingham, Barnaby Webber.

Grace Kumar était une étoile montante du hockey Crédit : Nicholas Razzell

Le grand-père de Barnaby a confirmé cet après-midi qu’il était décédé aux côtés de Grace alors qu’ils rentraient d’une boîte de nuit vers 4 heures du matin.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Grace Kumar après sa mort tragique.

Qui est Grace Kumar, victime de l’attentat de Nottingham ?

La star du hockey Grace Kumar, 19 ans, a été nommée localement comme l’un des deux adolescents de l’Université de Nottingham qui ont été tragiquement poignardés à mort.

Un copain a dit au Sun qu’elle avait du mal à « faire le deuil ».

Barnaby et Grace n’étaient qu’à cinq minutes de chez eux lorsqu’ils auraient été attaqués par un couteau – qui aurait continué et tué une troisième personne.

Que s’est-il passé à Nottingham aujourd’hui ?

Les flics ont lancé un incident majeur alors que l’horreur se déroulait aux premières heures de la matinée – arrêtant un homme de 31 ans soupçonné de meurtre.

La tragédie a frappé pour la première fois sur Ilkeston Road juste après 4 heures du matin, des témoins révélant comment ils avaient entendu des « cris à glacer le sang » alors que Barnaby et Grace auraient été attaqués.

Le club de cricket de Barnaby, Bishops Hull, a déclaré: « Aujourd’hui, nous avons appris le décès de notre cher ami et coéquipier, Barnaby Webber.

« Barney a été attaqué aux premières heures de la matinée en rentrant chez lui avec un ami après une soirée et a perdu la vie.

« Webbs » a rejoint le club en 2021 et est depuis lors un élément clé de notre club et a eu un tel impact en si peu de temps.

« Jouant plus de 30 matchs pour le club, marquant 622 points et prenant 29 guichets, sa mémoire vivra.

« En tant que club, nous aimerions inviter la famille, les amis, les membres du club et les membres du village et du public qui souhaitent rendre hommage et déposer des fleurs au club. »

La police a ensuite été précipitée sur Milton Street où la camionnette volée a été utilisée pour écraser trois personnes – laissant un homme dans un état critique et deux autres légèrement blessés.

Les détectives – y compris des flics terroristes – pensent que le suspect avait volé la camionnette à proximité de Magdala Road, où il a tué le propriétaire du véhicule.

L’homme dans la cinquantaine a été poignardé à mort, selon la police.

Le suspect a finalement été arrêté vers 5h30 aujourd’hui, après avoir été Taser par des flics qui l’ont traîné hors du véhicule.

Le grand-père de Barnaby, Phil Robson, a confirmé cet après-midi qu’il avait été tué au milieu de l’horreur.

L’homme au cœur brisé a déclaré: «C’est tragique. Nous ne pouvons rien dire pour le moment. Tout le monde connaît la famille sur place.

Phil, qui se tenait avec un ami proche de la famille qui a fondu en larmes, a confirmé que Barnaby était un sportif passionné.

Il a ajouté : « Nous essayons juste de protéger la famille.

« Les agents de liaison avec les familles arrivent de Nottingham et nous les attendons d’une minute à l’autre. »

Phil a poursuivi: «Nous ne savons toujours pas ce qui s’est passé pour le moment.

« Les parents de Barnaby sont en morceaux. Ils sont avec des officiers de la police du Nottinghamshire au moment où nous parlons et on nous a dit de ne faire aucun commentaire jusqu’à ce que nous en sachions plus.

« Peut-être que dans un jour ou deux, nous pourrons en dire plus, mais pour le moment, nous n’avons pas le droit. »

« Les jointures de l’homme étaient couvertes de sang. Ma première réaction a été qu’il était un ivrogne allongé sur la route. Le sang était assez frais.

La troisième victime, un homme dans la cinquantaine, a été retrouvée allongée au bord de Magdala Road par Miklos Toldi, 37 ans.

Miklos, un chauffeur-livreur hongrois d’Amazon, a déclaré : « Vers six heures du matin, soit 5h45, j’ai vu un corps allongé au bord de la route et du sang coulant sur la route. »

Il a dit que l’homme avait des « cheveux grisâtres », ajoutant: « Il portait un pantalon d’ouvrier noir propre et il portait des baskets. Je n’ai vu aucun mouvement sur la poitrine.

« Un autre type, qui se rendait également au travail en voiture, a appelé la police. Les policiers ont été assez rapides, ils sont arrivés en environ deux à trois minutes.

Un autre homme se bat également pour sa vie après qu’une camionnette ait tenté de le faucher, lui et deux autres, sur Milton Road.

Les spectateurs ont affirmé que la camionnette avait été lancée vers les piétons avant que la police n’envahisse le véhicule.

Certains ont affirmé avoir entendu des coups de feu pendant que les flics travaillaient pour arrêter le suspect sur la rue Maples.

Ce que nous savons:

Des scènes dramatiques ont vu des flics terroristes armés faire une descente dans une maison sur Ilkeston Road, non loin de l’endroit où les étudiants ont pris leur dernier souffle.

La police a ensuite confirmé qu’elle gardait un « esprit ouvert » sur le motif de l’attaque et ne recherchait personne d’autre en relation avec celle-ci.

Cet après-midi, la chef de la police Kate Meynell a qualifié l’horreur de « série d’événements choquants et tragiques ».

L’Université de Nottingham avait confirmé plus tôt avec « une grande tristesse » que Barnaby et son copain avaient fréquenté leur campus.

Où Grace Kumar a-t-elle joué au hockey ?

Grace Kumar était considérée comme une star montante du hockey en Angleterre.

Le joueur de 19 ans avait gravi les échelons grâce au Southgate Hockey Club de Londres.