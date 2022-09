Qui est Gonçalo Amaral ? Ex-détective impliqué dans l’affaire Madeleine McCann – The Sun

Les parents de MADELEINE McCann ont perdu une bataille en diffamation contre un ancien policier qui les accusait d’être impliqués dans la disparition de leur fille.

Alors, qui est l’ancien détective Goncalo Amaral et que sait-on de lui ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Goncalo Amaral a affirmé que le MI5 et Gordon Brown avaient organisé une opération de camouflage dans un documentaire télévisé australien Crédit : Agence de presse Caters

Qui est Gonçalo Amaral ?

Gonalo Amaral est un détective à la retraite qui a mené la chasse initiale lorsque Madeleine McCann, trois ans, a disparu du complexe de vacances Ocean Club à Praia da Luz le 3 mai 2007.

Il a été démis de ses fonctions de chef de l’enquête après avoir critiqué les détectives britanniques et affirmé qu’ils ne faisaient que suivre les pistes que les McCann leur avaient demandé de poursuivre.

Amaral est resté un critique virulent de la police britannique et des McCann, et a affirmé à plusieurs reprises que Gerry et Kate avaient tué leur fille.

Il a publié un livre et un documentaire télévisé intitulé The Truth Of The Lie dans lequel il a cruellement allégué que les McCann avaient simulé l’enlèvement de Maddie pour couvrir leurs traces après qu’elle ait été accidentellement tuée.

Les McCann ont accusé Amaral de mener une “bataille implacable” contre eux.

Autrefois l’un des détectives les plus expérimentés du Portugal, depuis sa retraite, il est retourné dans la banlieue difficile d’Olivais à Lisbonne, où il a grandi.

L’enquête d’Amaral sur la disparition de Maddie est examinée dans un documentaire de Netflix, La disparition de Madeleine McCann.

En mai, il a affirmé que Maddie aurait pu être enlevée par un pédo proche de sa famille à son insu.

S’adressant au podcast australien Maddie, Amaral a également affirmé qu’une déclaration pertinente sur cette ligne d’enquête avait été initialement retenue par la police britannique, qui travaillait aux côtés des autorités portugaises.

Qu’a affirmé Amaral dans son livre ?

Dans le livre, il est affirmé que Madeleine est décédée dans l’appartement de vacances de la famille à Praia da Luz et que ses parents ont simulé son enlèvement pour dissimuler la tragédie.

Le livre a été publié trois jours seulement après que Gerry et Kate ont été informés que leur statut de suspects officiels avait été levé, l’enquête de la police portugaise ayant été clôturée en juillet 2008.

Amaral a affirmé qu’il était entièrement basé sur des preuves officielles et des fichiers de la Policia Judiciaria, mais Kate et Gerry ont qualifié le livre de “mensonges purs et simples”.

The Truth Of The Lie est devenu un best-seller au Portugal.

Des documents judiciaires vus par The Sun en 2018 ont révélé qu’il avait gagné plus de 350 000 £ grâce à son livre et au DVD qui a suivi.

Depuis la publication du livre, Amaral a fait d’autres déclarations dans des interviews controversées avec les médias.

Il a déclaré dans l’émission de télévision australienne Sunday Night que le MI5 “était certainement impliqué”, soit en aidant à cacher le corps de Maddie, soit en dissimulant le crime présumé.

Il a également suggéré que le corps de Madeleine pourrait être caché dans un puits sur Praia da Luz.

Quelques jours plus tard, il a déclaré à un documentaire télévisé portugais qu’il pensait que Madeleine avait été incinérée dans une église près de l’endroit où elle avait disparu et que les McCann avaient prié dans les premiers jours de la recherche de sa fille.

Lorsqu’il a été informé des dernières théories du complot d’Amaral, Gerry McCann a déclaré: “Moins on en dit sur Goncalo Amaral, mieux c’est.”

Pourquoi Goncalo Amaral et les McCann se sont-ils retrouvés au tribunal ?

Les McCann ont affirmé que le livre était “sans fondement et grossièrement diffamatoire” et ont intenté une action en justice contre Amaral en 2009.

En 2015, Kate et Gerry ont reçu environ 450 000 £ de dommages et intérêts pour diffamation par un tribunal portugais.

Cependant, en avril 2016, Amaral a remporté un appel contre la décision.

Les McCann ont perdu un appel ultérieur devant la Cour suprême du Portugal en février 2017.

Le tribunal a jugé que les parents de Maddie n’avaient pas été innocentés de leur implication dans sa mort par l’enquête de la police portugaise qui a pris fin en 2008.

Un communiqué du tribunal a déclaré: “Il ne faut pas dire que les appelants ont été innocentés via le jugement annonçant l’archivage de l’affaire pénale.

“En vérité, cette décision n’a pas été prise en vertu du fait que le ministère public portugais a acquis la conviction que les appelants n’avaient commis aucun crime.

“L’archivage de l’affaire a été déterminé par le fait que les procureurs n’avaient pas réussi à obtenir des preuves suffisantes de la pratique des crimes par les appelants.

“Il y a donc une différence significative, et pas seulement sémantique, entre les fondements juridiquement recevables de la décision d’archives.

“Il ne semble donc pas acceptable que la décision, fondée sur l’insuffisance de preuves, soit assimilée à une preuve d’innocence.”

Quelle est la dernière affaire de la Cour européenne des droits de l’homme ?

En septembre 2022, Kate et Gerry ont perdu leur procès en diffamation de 14 ans contre Amaral après une longue bataille juridique devant la Cour européenne des droits de l’homme. Les McCann ont maintenant trois mois pour faire appel de la décision. Le couple a déclaré: “Nous sommes naturellement déçus de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme annoncée aujourd’hui. “Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis que nous avons engagé des poursuites judiciaires il y a 13 ans contre M. Amaral, son éditeur et diffuseur.

« Nous avons agi pour une et une seule raison : les allégations infondées de M. Amaral avaient un impact préjudiciable sur la recherche de Madeleine.

“Si le public croyait que nous étions impliqués dans sa disparition, alors les gens ne seraient pas attentifs à d’éventuels indices et pourraient ne pas rapporter les informations pertinentes aux forces de l’ordre compétentes.

“L’accent est maintenant mis à juste titre sur la recherche de Madeleine et de son ou ses ravisseurs. Nous sommes reconnaissants du travail continu des polices britannique, allemande et portugaise.

“Nous espérons qu’avec l’aide du public, un travail acharné et de la diligence, nous pourrons éventuellement trouver les responsables de la disparition de Madeleine et les traduire en justice.”

L’affaire avait été rejetée par la plus haute juridiction portugaise après avoir déclaré qu’il avait droit à la “liberté d’expression”.

Les McCann se sont adressés à la CEDH dans un ultime effort pour éviter de payer 750 000 £ à Amaral en compensation après l’avoir accusé de diffamation – ce qui a vu la vente de son livre interdite pendant six ans.