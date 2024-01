Qui est Golriz Ghahraman, député néo-zélandais qui a démissionné suite à des allégations de vol à l’étalage | Tendance

Golriz Ghahraman, le premier législateur néo-zélandais spécialisé dans les réfugiés, a démissionné suite à des allégations de multiples vols à l’étalage dans des boutiques haut de gamme locales. Dans un communiqué, sans faire référence à des allégations spécifiques, elle a mentionné que le stress au travail avait des conséquences néfastes sur sa santé mentale. Elle a également assumé l’entière responsabilité de ce qu’elle avait fait et a déclaré qu’elle ne voulait pas cacher ses actes derrière ses problèmes de santé mentale.

Golriz Ghahraman, sans faire référence à des allégations spécifiques, a mentionné que le stress au travail avait des conséquences néfastes sur sa santé mentale. (Parti Vert)

«J’ai échoué. Je suis désolée”, a-t-elle déclaré dans le déclaration publié le 16 janvier. Ghahraman a ajouté : “Ce n’est pas un comportement que je peux expliquer car il n’est en aucun cas rationnel, et après évaluation médicale, je comprends que je ne vais pas bien.”

“J’ai laissé tomber beaucoup de gens et je suis vraiment désolé”, a ajouté Ghahraman.

La déclaration concluait : « Je demande maintenant aux gens de me donner l’espace et l’intimité dont j’ai besoin pour aller mieux. Je ne ferai pas de commentaires supplémentaires pour le moment.

Selon certaines informations, Ghahraman aurait fait deux vols à l’étalage dans la boutique Scotties à Auckland et une fois chez Cre8iveworkz à Wellington dans les semaines précédant Noël.

Golriz Ghahraman a été député du Parti vert de Nouvelle-Zélande et porte-parole de la justice et des affaires étrangères. C’est une réfugiée irano-kiwi qui a été élue au Parlement du pays. Selon le site Internet de son parti, elle est une avocate des droits de l’homme formée à Oxford. Son travail comprend la restauration des communautés d’après-guerre et les atrocités liées aux droits humains, avec un accent particulier sur l’autonomisation des femmes impliquées dans les initiatives de paix et de justice.

Au cours de son premier mandat de députée, Ghahraman était membre des commissions spéciales des affaires étrangères, du commerce, de la défense, de l’éducation et de la main-d’œuvre. Dans le cadre de ses fonctions, elle a négocié avec succès la cessation des déploiements militaires néo-zélandais au Moyen-Orient. En outre, elle a plaidé en faveur d’une réforme du financement électoral, du rétablissement du droit de vote pour les prisonniers purgeant une peine de trois ans ou moins, et a redoublé d’efforts pour unir les familles de réfugiés, couplées à un soutien financier accru.

