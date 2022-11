Qui est GloRilla ? 5 choses à propos du rappeur nominé aux Grammy Awards – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

GloRilla (née Gloria Woods) est une rappeuse américaine de Memphis, Tennessee.

Son année d’évasion a été 2022 lorsque “FNF (Let’s Go)” a été considérée par beaucoup comme la chanson de l’été.

Elle a fait équipe avec Cardi B sur “Tomorrow 2”, ce qui lui a valu un disque d’or et son premier succès au Billboard Top 10.

La prochaine génération de superstars du rap est là, et monter au sommet est GloRilla. « C’est vraiment cool. Je suis ravie d’en faire partie parce que c’est une nouvelle vague », a-t-elle déclaré à Refinery29. “Je suis heureux d’être en fait l’un de ceux qui mènent la nouvelle vague.” Cette vague emmènera GloRilla au Microsoft Theatre de Los Angeles le 20 novembre, où elle se produira dans le cadre des American Music Awards 2022. En plus de cela, Glo concourra pour l’artiste hip-hop préférée, affrontant sa collaboratrice de “Tomorrow 2”. Cardi B, Latto, l’étalon Megan Thee, et Nicki Minaj.

Suite Divertissement

Bien que la compétition soit rude, Glo a une chance de gagner. C’est l’histoire de sa vie. “Je décrirais [my background] comme rester humble, et j’ai juste continué à travailler », a-t-elle déclaré à Refinery29. “Je n’ai jamais abandonné et j’ai toujours eu une vision. C’est tout ce que vous devez avoir; cette vision et cette motivation. Donc, si elle part le 20 novembre les mains vides, elle ne tardera pas à revenir chercher ses fleurs et accepter les récompenses de son travail acharné. Alors que le monde se prépare pour les AMA, voici ce que vous devez savoir sur GloRilla.

GloRilla est un rappeur originaire de Northside Memphis.

“J’ai été élevé à l’église, mais nous regardions toujours 106 & Park and BET”, a déclaré Glo XXL en septembre 2022. J’adorais Bow Wow, Soulja Boy et Lil Wayne. Se décrivant comme une enfant tranquille avec neuf frères et sœurs – six garçons, quatre filles – elle a grandi à la maison jusqu’en cinquième année lorsque les services à l’enfance ont forcé sa mère à inscrire les enfants d’âge scolaire à l’école publique.

L’église a été son premier contact avec la musique. “J’ai eu beaucoup de solos dans la chorale de l’église, et en grandissant, la seule musique que ma mère nous laissait écouter était le gospel. Nous avions l’habitude de nous faufiler et d’écouter l’autre musique.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Adolescente, elle s’est débarrassée de sa personnalité timide. Elle a pris confiance en elle et a commencé à rapper en secret (ne jouant sa musique que pour l’un de ses frères et son cousin.) Ce n’est qu’en 2018 qu’elle a pris ses rêves au sérieux.

Son succès du jour au lendemain a duré des années

Glo a mis en ligne son premier freestyle sur Facebook en 2016. Deux ans plus tard, sa cousine lui a suggéré de se concentrer sur sa carrière musicale et d’enregistrer sur autre chose que son téléphone. Elle a frappé un studio local et a sorti “14 Freestyle” en décembre 2018. En 2019, elle a sorti son EP indépendant, Probablement à la prochaineavec Statut P en 2020.

Lien connexe Lié: ‘Magic Mike 3’: la première bande-annonce et plus de mises à jour sur le film de Channing Tatum

Son parcours n’a pas été facile. « Je n’ai jamais arrêté de sortir de la musique. Je me suis souvent découragé, mais je ne m’arrête jamais – j’avais commencé à faire faillite », a déclaré GloRilla à Gillie Da King et Wallo26 lors d’un épisode de novembre 2022 de Un million de dollars de jeu (h/t AfroTech). « Je perdais tout comme mes appartements, mes voitures. J’étais presque à rien. C’était comme la fin de l’année dernière et le début de cette année. J’étais juste en train de recommencer et je me disais: ‘D-mn, je vais devoir retourner au travail.’ Je faisais juste de la merde, j’ai survécu l’année dernière, puis c’est arrivé à la partie graveleuse, et j’ai commencé à être fauché comme l’enfer et je vivais avec mes amis et merde.

Lors d’un showcase de rap local en 2021, elle rencontre le beatmaker Hitkidd. La réunion a abouti à la Annoncer la couleur EP avec Glo, Faire briller, Carbone K, Slimeroni, et Aleza – cinq femmes MC – ensemble. Glo et Hitkidd travailleraient à nouveau ensemble sur un morceau qui allait changer sa vie.

Megan l’étalon a eu un impact sur sa carrière – Sorta

En 2021, Hitkidd avait un rythme aligné pour Megan l’étalon. C’était une chance de s’associer avec la reine du rap en titre… mais Megan ne réagissait pas assez vite. Alors, Hitkidd a contacté Glo, qui était en route pour se faire faire les cils, selon Vautour. Elle est revenue du rendez-vous beauté, a allumé un blunt, est entrée dans la cabine d’enregistrement et a laissé tomber le crochet. “Je suis LIBRE, f-ck n—-un libre / Cela signifie que je n’ai pas à m’inquiéter de ne pas f-ck n—a tricher / Et je suis de nouveau CÉLIBATAIRE / Dehors, je traîne par la fenêtre avec mon cliquet- amis de cul.

Glo a téléchargé le crochet sur Triller, et il est rapidement devenu viral. Une semaine et demie plus tard, elle et Hitkidd se sont réunis au studio, où elle a enregistré un nouveau premier couplet. Ils ont enregistré un clip vidéo avec tous les amis de Glo, et c’est ainsi que “FNF (Let’s Go)” est né.

“Littéralement, c’était tellement fou. Ma voiture a été repo’d, comme, moins d’une semaine avant que j’ai laissé tomber cette chanson “, a-t-elle dit Vautour. En novembre 2022, la vidéo comptait plus de 49 millions de vues. “Une semaine avant!”

“J’ai l’impression que c’est parti parce que nous [were] authentique », a-t-elle déclaré à BET. «Nous ne sommes pas vraiment, comme, nous habiller; on s’amusait juste, à être nous-mêmes, tu sais quoi dire ? Il n’y a pas vraiment beaucoup de gens qui représentent les femmes de la hotte et les femmes à cliquet. Nous étions juste dans la vidéo en train de nous amuser, de faire ce que nous faisons normalement, et les gens aiment l’authenticité – la réalité.

Le succès de la chanson a attiré l’oreille de plusieurs labels. Glo a finalement signé avec Yo Gotti’s Empreinte CMG Records sous Interscope. “C’est quelqu’un de différent avec un nouveau son, une nouvelle livraison, une nouvelle sensation et un nouveau mouvement”, a déclaré Yo Gotti à XXL. « Son potentiel est illimité. Elle ne rappe pas comme les autres artistes. Chaque fois que vous venez avec un son inouï, vous avez la possibilité de le tamponner. Et vous savez ce qui se passe après ça.

“Quand vous pensez à la musique de Memphis, vous pensez à Gotti”, a déclaré Glo à BET, vous savez ce que je dis, et Trois 6 [Mafia] et eux. C’était le visage de Memphis quand on pense au rap. Ils avaient la ville en étranglement, et vous ne pouvez pas aller au club sans entendre quelques chansons de Gotti. Il a donc été un facteur important en grandissant.

GloRilla a subi un nettoyage avant son succès

En visitant Le spectacle d’Angie Martinez avant la sortie de son EP de novembre 2022, Quoi qu’il en soit, la vie est belle…, Glo a expliqué comment elle et ses amis avaient suivi une cure de désintoxication des médias sociaux pendant 60 jours.

“Nous traversions quelque chose comme si nous ne pouvions pas entrer en 2022 de la même manière que l’année dernière, vous savez, il se passait juste beaucoup de choses… nous devions organiser notre vie, nous étions comme” nous ne pouvons pas continuez à vivre comme ça ‘, nous étions comme, ‘d’accord, nous allons faire un nettoyage. Nous n’allons pas parler à des mecs parce que j’avais l’impression que c’était une distraction. Pas de fête, pas de sortie, vous savez comme économiser de l’argent et faire de l’exercice », a-t-elle déclaré (h / t Urban Islandz).

“Je venais juste de sortir d’une rupture, et je l’ai déjà dit dans l’aperçu de ma chanson, je venais de me faire avorter, et donc je me dis, ‘tu sais que je dois nettoyer’ parce que je ne me sentais pas le même après ça. J’ai eu des changements mentaux, alors je me dis, ‘plus de mecs, nous allons juste nettoyer. Je vivais vraiment quelque chose »,

Insufflant son succès à la vie, son nettoyage s’est déroulé de mars à mai. En juin, “FNF” était en passe de devenir la chanson de l’été.

Elle a un grand cosign – Grammys et Cardis.

En juillet 2022, Glo a abandonné “Tomorrow”. Deux mois plus tard, elle sort « Tomorrow 2 », le remix avec Cardi B. »[Cardi] m’avait déjà frappé quand j’explosais. Dès que j’avais atterri à New York et que je passais par l’aéroport, elle m’avait envoyé un petit message vocal, vous savez, me donnant des conseils et motivant [me], comme ça. Et donc… elle avait aimé mes affaires, tu vois ce que je veux dire ? Glo a dit Révolte.

“J’étais en studio un jour, et j’écoutais toutes mes chansons, et je me suis dit : ‘Qui puis-je mettre sur cette chanson ?’ Alors je me dis, ‘D’accord, je vais envoyer un texto à Cardi.’ Je lui ai envoyé un texto et je lui ai dit: ‘J’ai une chanson sur laquelle je te veux.’ Elle était comme, ‘Ma fille, j’ai déjà fait mon couplet sur Demain.’ J’étais comme, ‘Quoi?!’ [Yo Gotti] et eux essayaient de me surprendre, mais j’ai fini par le découvrir parce que j’essayais de la faire jouer sur une autre chanson », a ajouté Glo. “Quand je l’ai entendu pour la première fois, j’étais tellement choqué. Je n’étais pas choqué parce qu’elle était dure de toute façon, mais comment elle vient de faire cette chanson ? Comme… j’avais envie de pleurer.

Ce n’est que le début pour Glo. En 2022, elle a remporté le prix du meilleur nouvel artiste hip-hop aux BET Awards. Elle a également remporté sa première nomination aux Grammy Awards lorsque “FNF” a été nominé pour la meilleure performance rap. Le Glo a commencé, et il semble qu’il ne va pas s’estomper avant très longtemps.