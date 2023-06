Qui est Glenda Jackson ? Faits sur l’actrice décédée – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Peter Brooker/Shutterstock

« Glenda Jackson, Actrice et politicienne deux fois primée aux Oscars, est décédée paisiblement chez elle à Blackheath, Londres, ce matin [June 15] après une brève maladie avec sa famille à ses côtés », a déclaré l’agent de 87 ans, Lionel Larner, dans un communiqué. Glenda a eu une illustre carrière à la fois d’actrice et de politicienne, et a commencé sa carrière sur scène à l’âge de 21 ans. Elle a étudié le théâtre à la Royal Academy of Dramatic Art (RADA), menant au succès sur scène et à l’écran. Son premier rôle au cinéma remonte à 1963 et elle a ensuite été récompensée pour ses performances dans divers films et émissions de télévision. Après sa mort, apprenez-en plus sur Glenda ci-dessous.

Dans quels films Glenda Jackson a-t-elle joué ?

Glenda a un long CV de films à son actif. Après avoir débuté sa carrière au théâtre, elle fait ses débuts au cinéma en 1963 La vie sportive. Elle a été nominée pour quatre Oscars de la meilleure actrice tout au long de sa carrière et en a remporté deux. Le premier était en 1970 pour son rôle dans Des femmes amoureusessuivi d’un autre en 1973 pour Une touche de classe. Les autres nominations concernaient dimanche sanglant dimanche en 1971 et Hedda en 1975. Certains de ses autres rôles au cinéma incluent Mary, Queen of Scots, The Maids, Nasty Habits, Stevie, The Triple Echo, Bequest to the Nation, The Romantic Englishwoman, House Calls, Lost and Found, Hopscotch et plus.

Plus de décès de célébrités

En plus des films, Glenda a également eu des rôles à la télévision et a été nominée pour trois Emmy Awards au cours de sa carrière. En 1972, elle a remporté à la fois le prix de l’actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique et la performance unique exceptionnelle d’une actrice dans un rôle principal pour son rôle dans Elisabeth R.. Elle a également été nominée en 1982 pour L’histoire de Patricia Neal.

Glenda a pris une pause majeure dans le jeu au début des années 90, mais a refait surface en 2019 pour un rôle dans le téléfilm Élisabeth a disparu. En 2021, elle a joué dans le film La fête des Mèreset elle a filmé Le grand évadé avec Michel Caïn avant sa mort.

Dans quelles pièces Glenda Jackson était-elle jouée ?

Glenda était également une actrice de théâtre estimée. Elle a commencé sa carrière sur scène dans le West End de Londres et a ensuite fait ses débuts à Broadway en 1965 lorsqu’elle a joué dans Marat/Sade. Elle a été nominée pour cinq Tony Awards au cours de sa carrière, et ce n’est qu’en 2018 qu’elle en a remporté un (meilleure actrice principale dans une pièce) pour Trois grandes femmes. Ses autres nominations remontent à 1966 (pour Marat/Sade), ainsi que 1981 (Rose), 1985 (Intermède étrange) et 1988 (Macbeth). La dernière pièce de Broadway de Glenda était Le Roi Lear en 2019.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Certains de ses autres crédits de scène, principalement à Londres, comprenaient Le Diable blanc, Trois sœurs, Hamlet, Phedra, Conférence au sommet, Mère Courage, Le deuil devient Electre, Grand et petit, Antoine et Cléopâtre, Stevie et beaucoup plus.

Glenda Jackson s’est-elle déjà mariée et a-t-elle eu des enfants ?

Glenda a commencé à sortir avec un autre membre de sa compagnie de théâtre, Roy Hodgesaprès s’être rencontrés en 1957. Ils se sont mariés en août 1958 à Londres et ont eu ensemble un fils nommé Daniel Hodges, qui travaille comme journaliste. Glenda et Roy ont commencé à avoir des problèmes de mariage au début des années 1970 et ont divorcé en 1976 après la liaison de Glenda avec Andy Phillipsavec qui Glenda est sortie jusqu’en 1981. Aucune des relations ultérieures de Glenda n’a été rendue publique, bien qu’il ait été rapporté qu’elle a passé des décennies « heureusement célibataire » avant sa mort.

Lien connexe En rapport: Kristen Welker : 5 choses à savoir sur la nouvelle animatrice de « Meet The Press »

La carrière politique de Glenda Jackson

Après avoir considérablement réduit ses activités d’acteur dans les années 1990, Glenda s’est tournée vers une carrière en politique. Cependant, son intérêt pour la politique remonte à son adolescence lorsqu’elle a rejoint le parti travailliste. Lorsqu’elle a commencé à se concentrer sur la politique à plein temps, elle est devenue députée travailliste de Hampstead et Kilburn à Londres. Elle a poursuivi sa carrière politique jusqu’à sa démission en 2015. Glenda était extrêmement franche dans ses opinions politiques, même si cela signifiait se rebeller contre son propre parti.

Qui étaient les parents de Glenda Jackson ?

Glenda est la fille de mère Joan Jackson Et père Harry Jackson. Son père était maçon et sa mère travaillait au supermarché local et comme femme de ménage. La famille a grandi pauvre. Glenda était l’aînée de sa famille, qui comprenait trois autres sœurs.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.