Qui est Gina Miles ? Apprenez à connaître ce chanteur de 18 ans sur ‘The Voice’ – Hollywood Life

Gina participe aux Playoffs le 8 mai.

Gina Miles montera sur scène au deuxième tour des Playoffs dans l’espoir de faire Les voix top 8 et les demi-finales en direct. La chanteuse de 18 ans éblouit les coachs depuis sa mémorable Blind Audition au début de la saison 23.

Alors, qui est Gina Miles ? Elle est une chanteuse puissante à seulement 18 ans. HollywoodLa Vie a rassemblé 5 choses clés à savoir sur Gina.

1. Gina est membre de l’équipe Niall.

Gina a réalisé une magnifique interprétation de celui de Katy Perry « Celle qui s’est échappée » pour son audition à l’aveugle. Kelly Clarkson tourné d’abord, puis Niall Horan. « Tu m’avais au début », a dit Kelly à Gina. Niall a vraiment reconnu la « sensation » et le « caractère » dans la voix de Gina. Gina a fini par choisir Niall comme entraîneur.

2. Gina a déménagé en Californie pour poursuivre la musique.

Gina est originaire de Paxton, Illinois. Au lycée, Gina voulait poursuivre la musique plus sérieusement et a décidé d’emménager avec sa tante à Sacramento, selon sa biographie NBC. Parlez de dévouement.

3. Le père de Gina était DJ.

Gina a grandi autour de la musique pendant la majeure partie de sa vie. Elle a été élevée par un père célibataire qui faisait du DJ tous les week-ends. Après avoir eu 14 ans, Gina a voulu s’impliquer davantage avec son père et a demandé de l’aider avec ses concerts.

4. Gina a déjà sorti un EP.

La chanteuse a sorti son premier EP, Qui es-tuen 2022. L’EP se compose de 5 titres. Qui es-tu a marqué sa première goutte de musique originale.

5. Gina est très proche de Voix concurrent Kala Banham.

Gina et Kala Banham se sont affrontés dans les batailles et ont interprété un duo époustouflant de Bon Iver’s « Maigre amour. » Gina a remporté la bataille, mais Kala est restée dans la compétition après avoir été volée par Kelly et Chance the Rapper. Dans une séance de questions-réponses, Gina et Kala ont admis qu’elles étaient devenues proches après avoir passé tant de temps ensemble à s’entraîner. « Il y a quelque chose dans la réalisation d’un objectif commun avec quelqu’un qui vous lie vraiment tous les deux. Vous apprenez simplement à connaître quelqu’un et à connaître tellement sa voix lorsque vous travaillez sur des chansons avec lui », a déclaré Gina.

