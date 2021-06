Qui est Gina Coladangelo ? Le conseiller financé par les contribuables Matt Hancock est accusé d’avoir eu une liaison avec

La femme avec laquelle Matt Hancock aurait eu une liaison est une mère de trois enfants millionnaire qui est directrice du marketing et des communications chez le détaillant indépendant Oliver Bonas.

Gina Coladangelo aurait été filmée en train d’embrasser le secrétaire à la Santé assiégé sur des photos publiées par Le soleil tôt le vendredi matin.

L’homme de 43 ans, qui était auparavant directeur du cabinet de lobbying Luther Pendragon, a rencontré M. Hancock à l’Université d’Oxford où ils sont devenus des amis proches autour d’une passion commune pour la radio étudiante.

Elle a étudié la politique, la philosophie et l’économie (PPE) et aurait continué à être une amie proche de M. Hancock après avoir terminé ses études en 1998, la même année que M. Hancock.

Mme Coladangelo s’est vu confier un poste de directrice non exécutive au ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) en septembre de l’année dernière.

Le rôle, qui examine les décisions prises par le ministère, rapportera au consultant en affaires publiques 15 000 £ d’argent des contribuables, comme l’a rapporté Les temps du dimanche. Il n’y a pas de dossier public de la nomination, mais il est répertorié sur sa page LinkedIn.

Elle a également été nommée par M. Hancock pour être conseillère non rémunérée sur un contrat de six mois en mars, ce qui a conduit à des accusations de «chumocratie» en novembre après avoir été photographiée en train de quitter des réunions au n ° 10 avec le secrétaire à la Santé.

Mme Coladangelo aurait également eu accès à un laissez-passer parlementaire depuis avril, lui donnant un accès illimité au palais de Westminster et est également liée par la loi sur les secrets officiels.

Selon la biographie de la femme de 43 ans sur Gov.UK, elle « a plus de 20 ans d’expérience dans la communication et le marketing, avec un accent particulier sur les soins de santé, la vente au détail et l’environnement ».

Il ajoute : « Son expérience dans la communication sur les soins de santé est vaste, fournissant des conseils stratégiques et un soutien en matière de communication aux fiducies du NHS, aux agences de soins de santé, aux organismes professionnels, aux groupes de patients et aux organisations caritatives. »

Elle est actuellement gouverneure de BeyondAutism, une organisation caritative pour l’éducation, et était auparavant administratrice de la Willow Charity, qui travaille avec des adultes gravement malades.

Mme Coladangelo est mariée au fondateur d’Oliver Bonas, Oliver Tress, et ils ont trois enfants ensemble.