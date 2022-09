Qui est Gethin Jones et à quelles émissions de télévision a-t-il participé ?

GETHIN Jones est devenu un nom familier depuis qu’il est devenu célèbre sur Blue Peter.

Le beau diffuseur gallois est maintenant l’un des présentateurs les plus recherchés de la BBC.

Gethin Jones est un présentateur de télévision de la BBC

Qui est Gethin Jones ?

Gethin Jones est un diffuseur et une personnalité de la télévision originaire du Pays de Galles.

Il est né le 12 février 1978, ce qui lui fait 44 ans.

Gethin a grandi dans la capitale galloise de Cardiff et est surtout connu pour ses programmes comme The One Show et This Morning.

Il anime l’émission Morning Live de BBC One en semaine depuis 2020.

À quelles émissions de télévision Gethin Jones a-t-il participé?

Gethin a attiré l’attention du public pour la première fois en tant que présentateur de Blue Peter en 2005 – après cela, les emplois ont afflué.

En 2007, il a participé à la cinquième série de Strictly Come Dancing, atteignant les demi-finales avec sa partenaire de danse professionnelle, Camilla Dallerup.

Pendant son séjour sur Strictly, Gethin a obtenu le score de jive le plus élevé de la série et a réalisé son meilleur score, un énorme 39 points pour une valse au cours de la semaine 11.

Gethin ne s’est retrouvé qu’une seule fois dans les deux derniers, lorsqu’il a perdu sa place en finale face à l’éventuel finaliste Matt Di Angelo.





En 2015, Gethin est revenu au glamour de la salle de bal lorsqu’il a animé Dancing With The Stars: All Access, l’émission dérivée de la version américaine de Strictly.

Gethin est intervenu pour héberger It Takes Two pour couvrir la maladie des hôtes réguliers Zoe Ball et Rylan Clark-Neal.

Gethin Jones est-il marié et a-t-il des enfants ?

Gethin est bien connu pour ses romances très médiatisées.

Son ex la plus célèbre doit être la chanteuse galloise Katherine Jenkins – l’ancien couple était même fiancé.

Mais ils se sont séparés en décembre 2011, après s’être réunis en 2007.

En 2022, Gethin serait célibataire et n’aurait pas d’enfants.