Qui est Gerry Turner ? Apprenez à connaître le 1er Golden Bachelor – Hollywood Life

Crédit d’image : ABC/Brian Bowen Smith

Gerry Turner est la star de Le célibataire d’or.

est la star de Le célibataire d’or. Gerry a 71 ans.

La femme de Gerry est décédée en 2017.

Le célibataire d’or a enfin son leader. Gerry Turner a été annoncée comme la star de la série dérivée pour personnes âgées lors de Bonjour Amérique le 17 juillet. Gerry a 71 ans, ce qui fait de lui la personne la plus âgée à diriger une Célibataire spectacle franchisé. Le natif de l’Indiana cherchera l’amour parmi un groupe de 25 femmes âgées six ans après le décès de sa femme. L’émission sera diffusée cet automne sur ABC.

Alors, qui est Gerry Turner ? Gerry est sur le point d’être très célèbre pour tous Célibataire Nation. Voici tout ce que vous devez savoir sur Gerry.

Rencontrez Gerry Turner, un père de deux enfants de 71 ans prêt à retrouver l’amour ! ❤️#TheGoldenBachelor@goldenbachabc pic.twitter.com/BInRx9HbTj – Bonjour l’Amérique (@GMA) 17 juillet 2023

Gerry est le premier Célibataire d’or.

Gerry entre dans l’histoire en tant que premier Golden Bachelor. ABC a taquiné Gerry en tant qu’homme principal avec la première affiche officielle de la saison qui a été publiée le 16 juillet. Elle montre Gerry de dos, tenant une rose en or, avec les mots : « Il n’est jamais trop tard pour tomber amoureux… encore. »

Gerry a dit GMA qu’« il est encore en train de s’enfoncer » qu’il est le Golden Bachelor. Il a dit qu’il cherchait un partenaire « à haute énergie » qui peut jouer au pickle ball avec lui. Le casting de femmes qui se disputeront le cœur de Gerry n’a pas encore été annoncé.

Gerry vient de l’Indiana.

ABC a publié la biographie complète de Gerry, qui révèle qu’il « vit dans la maison de ses rêves sur un magnifique lac dans l’Indiana ». ABC a également déclaré que Gerry « est souvent occupé à organiser des barbecues, à jouer au pickleball, à encourager ses équipes sportives préférées de Chicago, à faire du quatre roues et à passer du temps avec ses amis et sa famille dans des restaurants et des repaires locaux ».

C’est un restaurateur à la retraite.

Gerry est un restaurateur à la retraite, selon sa biographie d’ABC. Maintenant, son travail principal dans la vie est de trouver la bonne femme pour son avenir.

Sa femme est décédée en 2017.

Gerry a épousé sa petite amie du lycée Toni en 1974. Ils ont eu deux filles ensemble, Angie et Jenny. Malheureusement, Toni est soudainement tombé malade et est décédé en 2017.

« Elle s’est fait voler », a déclaré Gerry sur GMA à propos de sa défunte épouse. Il a également révélé ce qu’il pense qu’elle ressentirait à propos de lui faisant le spectacle. « Pendant un moment, j’ai eu du mal à savoir si elle irait bien. Mais on s’est toujours dit, quand l’un de nous part, on veut que l’autre soit heureux. Elle est là-haut en train de s’enraciner [for me], » il a dit.

C’est un grand-père.

Gerry a deux petites-filles, Charlée et Payton. Les filles de Gerry l’ont convaincu de postuler pour l’émission et d’animer Jesse Palmer lui a dit sur Zoom qu’il avait obtenu le poste.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.