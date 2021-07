Qui est Georgia Townend sur Love Island 2021?

GEORGIA TOWNEND s’est engagé à être « la vie et l’âme de la fête » dans la villa Love Island.

La jeune femme de 28 ans a jeté son dévolu sur l’ancien professeur Hugo – qui a appris à connaître AJ.

Qui est Georgia Townend ?

Georgia est un cadre de marché de 28 ans originaire d’Essex.

La bombe blonde sait exactement ce qu’elle veut trouver dans la villa.

Elle a déclaré: «J’aime quelqu’un avec qui nous pouvons avoir un rapport flirt / rôti solide, comme il peut me taquiner, mais il traitera les choses qui me tiennent à cœur avec respect et avec la clémence qu’elles méritent.

« Je ne veux pas de quelqu’un qui soit vraiment vide de sens et qui ne soit pas au courant de ce qui se passe dans le monde. »

Pourquoi Georgia a-t-elle voulu aller sur Love Island ?

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait postulé pour l’émission, Georgia a révélé qu’elle était célibataire depuis cinq ans.

Elle a déclaré: «Je suis célibataire depuis très longtemps. Cinq ans.

« Je n’ai pas fait le calcul mais c’est au moins ça.

« J’ai l’impression d’avoir épuisé toutes les autres options sur la façon de rencontrer des gens. »

Qui est le partenaire idéal de la Géorgie ?

Georgia a admis que son béguin pour les célébrités était Johannes Huebl.

Mais dans la villa, c’est Hugo, le chouchou des fans, qui a attiré son attention.

Elle a déclaré: « Hugo – il est mon numéro un absolu et j’ai hâte de le connaître.

« De plus, j’aime le charme et le charisme de Teddy. J’aime aussi Aaron.





