Qui est Georgia Taylor, qui joue-t-elle dans Coronation Street et dans quoi d’autre l’actrice a-t-elle joué ?

ELLE est revenue sur les pavés en 2016 après 13 ans d’absence et est devenue l’une des préférées des fans du feuilleton ITV.

Georgia Taylor est surtout connue pour son rôle de Toyah Battersby dans Coronation Street, mais que savons-nous d’autre sur l’actrice ? Voici la vérité.

Georgia Taylor joue Toyah Battersby sans fioritures dans Corrie

Qui est Georgia Taylor ?

Georgia Taylor est une actrice de 41 ans née à Wigan, en Angleterre.

Son vrai nom est Claire Jackson mais utilise Georgia Taylor pour ses rôles d’actrice.

Elle joue depuis 1997, lorsqu’elle a commencé à jouer Toyah Battersby dans Coronation Street.

Georgia est mariée à Mark Letheren, acteur et photographe.

Il s’est fait un nom grâce à ses rôles de journaliste Simon Kitson dans le drame d’ITV The Bill et de Ben Harding dans le drame de BBC One Casualty.

Ils se sont rencontrés sur le tournage de Casualty alors que Georgia jouait dans le drame de BBC One.

Ils ont commencé à se fréquenter en 2008.

Qui joue Georgia dans Coronation Street ?

Georgia incarne Toyah Battersby, qui est arrivée dans la rue pour la première fois en 1997 avec le reste de sa famille, Leanne, Les et Janice.

Elle était un peu une enfant sauvage mais a conquis le cœur des fans. En 2001, elle a remporté le prix de la meilleure performance dramatique aux British Soap Awards à la suite de l’horrible histoire de viol de son personnage.

La Géorgie a quitté le rôle de Toyah en 2003 pour poursuivre d’autres rôles.

En 2016, il a été annoncé que Georgia reprendrait son rôle de Toyah et elle est revenue sur les pavés le jour de Noël 2016.

Elle s’est révélée être la femme mystérieuse avec laquelle Peter Barlow sortait et a quitté son mari pour lui.

Depuis son retour à Corrie, Toyah a été impliquée dans des intrigues très médiatisées telles que sa liaison avec Peter et son plan d’échange de bébé avec Eva Price.

Le plan d’échange de bébé malheureux, où Eva et Toyah ont essayé de faire passer le bébé d’Eva pour celui de Toyah, a conduit Peter à rompre avec elle.

La Géorgie a été un favori de Corrie pour représenter un personnage fougueux

Dans quoi d’autre a-t-elle été ?

En plus de Corrie, Georgia est surtout connue pour son rôle de Ruth Winters dans Casualty dans lequel elle a joué de 2007 à 2011.

Elle a également figuré dans Law and Order: UK en tant que Kate Barker de 2013 à 2014.

Parallèlement au rôle de Taylor dans Coronation Street, elle est apparue dans une poignée de films dont The Bank Job aux côtés de Jason Statham et The History Boys où elle a joué le personnage de Fiona.

Elle a également eu des rôles dans Life on Mars, Lewis et Midsomer Murders.