GÉORGIE Kousoulou est devenu célèbre sur Towie et est depuis devenu un nom connu dans le monde de la télé-réalité.

Elle est également bien connue pour sa relation avec son fiancé Tommy Mallet.

Qui est Georgia Kousoulou ?

Née le 20 juin 1991, Georgia Kousoulou a été élevée dans l’Essex par sa mère et son père grec.

Elle est une star de télé-réalité, qui est devenue célèbre sur The Only Way Is Essex.

Depuis lors, elle a sa propre émission télévisée intitulée Georgia and Tommy: Baby Steps sur ITVBe.

Georgia a également lancé sa propre marque de maillots de bain appelée Summer Dreams avec une ligne comprenant des vêtements de plage, des maillots de bain et des accessoires.





Quand Georgia Kousoulou a-t-elle rejoint Towie ?

Georgia a rejoint le casting de Towie en 2014 pour la 11e série.

Les autres membres de la distribution à rejoindre en même temps comprenaient Fran Parman et Grace Andrews, bien qu’aucun d’eux ne soit encore dans la série.

Georgia et Tommy ont quitté la série en 2021.

Quand Georgia a-t-elle commencé à sortir avec Tommy Mallet ?

La relation entre Georgia et Tommy Mallet a commencé en 2014.





Le couple puissant d’Essex est toujours aussi fort, ce qui est inhabituel pour le monde de Towie, et s’est fiancé en février 2022.

Avant que Tommy n’entre en scène, Georgia a brièvement caressé l’idée de sortir avec Dan Osborne.

Le couple a flirté pendant ses deux premières saisons, rendant la co-star Jasmin Walia très jalouse, mais rien n’est venu de leurs rendez-vous.

Quand Georgia et Tommy ont-ils eu un bébé ?

En décembre 2020, Georgia et Tommy ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant.

À l’époque, le couple a confirmé l’exclusivité de The Sun sur Instagram partageant un doux selfie familial avec Georgia câlinant leur chien de compagnie et Tommy tenant fièrement le scan du bébé.

Il a légendé le message: “Voici de bonnes nouvelles pour terminer 2020, je me sens tellement béni et ma vie semble maintenant complète @georgiakousoulou mai 2021”

Georgia a partagé le même cliché et a ajouté: “NOUS AVONS UN BÉBÉ !!! MAI 2021 Nous sommes tellement excités pour ce prochain chapitre de nos vies une si belle nouvelle pour terminer cette folle année ! Que le prochain chapitre commence.. ”

Puis le 7 mai 2021, Tommy a annoncé sur Instagram que Georgia avait donné naissance à un petit garçon il y a deux jours.

Tommy a dit aux fans: “Voici Brody Fordham, il pèse 8 lb et est né le 05/05/21 à 12 h 16… @georgiakousoulou va très bien et lui aussi.”