Qui est George Osborne et a-t-il des enfants ?

GEORGE Osborne est l’ancien chancelier de l’Échiquier.

De sa carrière politique à sa vie de famille, voici tout ce que vous devez savoir.

George Osborne a été chancelier de l’Échiquier de 2010 à 2016 Crédit : Getty

Qui est George Osborne ?

George Osborne, né le 23 mai 1971, est un ancien homme politique et rédacteur en chef britannique qui a été chancelier de l’Échiquier de 2010 à 2016, sous le Premier ministre conservateur David Cameron.

Membre du Parti conservateur, Osborne a été député de Tatton de 2001 à 2017, faisant de lui le plus jeune député conservateur aux Communes à l’époque.

Il a également été premier secrétaire d’État de mai 2015 à juillet 2016.

Osborne a siégé sur les banquettes pendant un an avant de quitter ses fonctions publiques aux élections générales de 2017.

Il est ensuite devenu rédacteur en chef du Evening Standard de 2017 à 2020.

Dans une lettre aux conservateurs de sa circonscription de Tatton, l’ancien chancelier a déclaré qu’il quittait Westminster « pour l’instant » – mais s’est engagé à rester actif sur les questions qui le passionnent.

Dans la lettre, il a remercié les habitants, affirmant qu’ils avaient « beaucoup accompli ensemble ».

Mais tout en se disant satisfait du travail qu’il avait fait, il a dit qu’il voulait un nouveau défi et prenait donc le rôle de rédacteur en chef.

À l’époque, il écrivait : « Je continuerai à me battre pour cette Grande-Bretagne que j’aime depuis le fauteuil de rédacteur en chef d’un grand journal.

« Il est encore trop tôt pour écrire mes mémoires. »

En 2020, l’ancien chancelier de l’Échiquier a démissionné de son rôle de rédacteur en chef du journal londonien Evening Standard, pour passer au rôle plus managérial de rédacteur en chef du journal.

Cependant, un an plus tard, en 2021, M. Osborne a quitté son emploi au London Evening Standard pour rejoindre les consultants financiers Robey Warshaw.

Robey Warshaw a été fondée en 2013 et, dans un communiqué, la société a déclaré que l’ancien député conservateur « améliorerait considérablement les conseils que nous donnons aux clients ».

Osborne, qui est né et a fait ses études à Londres, a également travaillé comme conseiller au BlackRock Investment Institute de 2017 à 2021.

Que fait George Osborne maintenant ?

Osborne est maintenant président du British Museum, poste qu’il occupe depuis 2021.

Il est également président du Northern Powerhouse Partnership (NPP) depuis 2016, une organisation à but non lucratif qu’il a créée avec des chefs d’entreprise et des citoyens pour promouvoir le développement économique dans le nord de l’Angleterre.

George Osborne est-il marié ?

George Osborne est marié à l’ancienne conseillère au Trésor Thea Rogers.

Le couple a marché dans l’allée le samedi 8 juillet 2023 à l’église St Mary du XIVe siècle à Bruton, Somerset – où il possède une maison de 1,6 million de livres sterling.

Le couple a marché dans l’allée le samedi 8 juillet 2023 Crédit : Getty

Les noms notables sur la liste des invités comprenaient David Cameron et l’épouse de l’ex-Premier ministre Samantha, le grand conservateur William Hague, un autre ex-chancelier Sajid Javid et le secrétaire de mise à niveau Michael Gove.

Étaient également présents l’ancien secrétaire à la Santé en disgrâce Matt Hancock, l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre Mark Carney, la secrétaire à l’intérieur de l’ombre du Labour Yvette Cooper et son mari politicien devenu animateur de télévision Ed Balls.

George Osborne a-t-il des enfants ?

Les jeunes mariés partagent deux enfants ensemble, Beau et Arthur.

Il a également deux enfants, Liberty et Luke, issus de son précédent mariage avec Frances Howell.