Qui est Gavin Williamson ? Ministre du gouvernement qui a démissionné suite à des allégations d’intimidation

Gavin Williamson a quitté le gouvernement alors que des allégations d’intimidation montaient contre l’ancien ministre.

Le député conservateur a annoncé qu’il démissionnerait mardi, affirmant que les affirmations sur sa conduite étaient devenues “une distraction”.

Son comportement avait été sous le feu des projecteurs au milieu des affirmations selon lesquelles il aurait évoqué la vie privée d’une collègue lors d’une conversation dans le but présumé de la forcer à voter avec le gouvernement de l’époque.

Un rapport séparé a également été publié montrant que Sir Gavin, anobli par l’ancien Premier ministre Boris Johnson plus tôt cette année, a envoyé des textes chargés d’explétion à l’ancien whip en chef du Parti conservateur d’affilée sur des billets pour les funérailles de feu la reine.

Sir Gavin est revenu au gouvernement le mois dernier – mais pas pour longtemps (PENNSYLVANIE)

Mardi soir, l’ancienne whip en chef adjointe Anne Milton a allégué que Sir Gavin avait utilisé des tactiques d’intimidation et de menace alors qu’il était whip en chef.

Rishi Sunak a nommé Sir Gavin à son gouvernement lors du remaniement du mois dernier, faisant sourciller les députés de l’opposition – ainsi que certains de ceux qui siègent au gouvernement.

Sir Gavin a été limogé des deux postes précédents qu’il occupait au sein du cabinet sous l’ex-Premier ministre Theresa May et son successeur, M. Johnson, à la suite de deux scandales très différents.

Mme May a nommé Sir Gavin whip en chef et secrétaire parlementaire du Trésor en 2016 après avoir joué un rôle clé dans sa campagne à la direction réussie pour remplacer David Cameron. Il était connu pour garder une tarentule de compagnie appelée Cronus sur son bureau alors qu’il était chef whip.

Lors d’un discours à la conférence du Parti conservateur en 2017, Sir Gavin a plaisanté en disant que, s’il préférait persuader ses collègues par une approche de la carotte et du bâton, “c’est incroyable ce qui peut être réalisé avec une carotte aiguisée”.

Il ne tarderait pas à voir lui-même le mauvais bout d’un outil aiguisé. Sir Gavin a été limogé de son poste de secrétaire à la Défense en mai 2019 à la suite d’une enquête sur une fuite lors d’une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité nationale.

Sir Gavin est également un ancien secrétaire à l’éducation (fil de sonorisation)

Sir Gavin a vigoureusement nié avoir divulgué des informations sur un plan visant à permettre à Huawei – le géant chinois des télécommunications – un accès limité pour aider à construire le nouveau réseau 5G du Royaume-Uni. Bien qu’il n’ait jamais été officiellement désigné comme le bailleur de fonds, Mme May a déclaré qu’il y avait des “preuves irréfutables” contre lui et a conclu qu’elle avait “perdu confiance en sa capacité à servir” au sein du gouvernement.

Mais il ne fallut pas longtemps avant que Sir Gavin ne revienne au gouvernement. À la suite d’une autre course à la direction du Parti conservateur, il a été nommé secrétaire à l’éducation par le chef et premier ministre nouvellement couronné, M. Johnson, qu’il a soutenu dans la course pour remplacer Mme May.

C’est peut-être un euphémisme de dire que le temps passé par Sir Gavin à la tête du département n’a pas été un succès, selon ses détracteurs.

(fil de sonorisation)

Il a supervisé le fiasco des examens pendant la pandémie de Covid-19 en 2020 et a été limogé par M. Johnson en septembre 2021 alors que le Premier ministre cherchait à «réinitialiser» son gouvernement.

L’histoire de la chute de M. Johnson est bien documentée et au cours de l’été, une autre course à la direction a eu lieu, dans laquelle Sir Gavin a soutenu M. Sunak, qui a été battu par la gagnante Liz Truss.

Mais M. Sunak, l’ancien chancelier, finira par devenir le n ° 10 après l’implosion du gouvernement de Mme Truss à la suite d’elle et du mini-budget désastreux de Kwasi Kwarteng en septembre, qui a fait chuter les marchés et fait chuter la valeur de la livre.

Sir Gavin aurait contribué aux deux campagnes de M. Sunak pour devenir chef du parti et sa loyauté a été récompensée le mois dernier lorsque le Premier ministre l’a nommé ministre sans portefeuille, ce qui signifie qu’il assiste au cabinet mais n’est responsable d’aucun département.

Le Premier ministre Rishi Sunak a été soutenu par Sir Gavin dans sa tentative de devenir chef du parti (Getty Images)

Le député a exprimé son «regret» pour les textes chargés d’explétifs envoyés à Wendy Morton, se plaignant de son exclusion de la congrégation pour les funérailles de la reine. Sur la vie privée de son collègue, il dit avoir évoqué cela à titre pastoral.

Les whips des partis sont responsables du bien-être des députés ainsi que du maintien de la discipline en ce qui concerne les votes du gouvernement – ​​une relation qui a été critiquée par de nombreux députés et militants.

M. Sunak a exprimé sa “pleine confiance” en Sir Gavin malgré la description des messages qu’il a envoyés à Mme Morton comme “inacceptables”.

Le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que Sir Gavin n’était “clairement pas adapté” à son poste au Cabinet Office, qualifiant sa nomination de signe de la “faiblesse” de M. Sunak.

Sir Gavin a démissionné mardi, disant à M. Sunak qu’il se conformait à un processus de plainte concernant des SMS envoyés à un collègue, mais d’autres allégations ont depuis été faites sur sa conduite passée.

“Je réfute la caractérisation de ces affirmations, mais je reconnais qu’elles deviennent une distraction pour le bon travail que ce gouvernement fait pour le peuple britannique”, indique sa lettre.

“J’ai donc décidé de me retirer du gouvernement afin de pouvoir me conformer pleinement au processus de plainte en cours et d’effacer mon nom de tout acte répréhensible.”

M. Sunak a déclaré qu’il avait accepté la démission avec “une grande tristesse” mais qu’il avait compris la décision de prendre du recul.