Qui est Gaurav Taneja alias Flying Beast ? En savoir plus sur YouTuber arrêté par la police

Dans le monde numérique, il existe plusieurs influenceurs et créateurs de contenu. L’un d’eux est Flying Beast alias Gaurav Taneja. Depuis hier, Gaurav est à la mode sur les réseaux sociaux, car il a été arrêté par la police pour avoir organisé un rassemblement public, sans obtenir d’autorisation préalable. Avant d’approfondir, découvrons un peu plus notre Flying Beast. Le créateur de contenu beau et musclé est un ancien pilote et un nutritionniste «certifié» autoproclamé. Gaurav est diplômé en génie civil de l’Institut indien de technologie de Kharagpur. Il poursuit également des études de droit à la Faculté de droit de l’Université de Delhi.





Gaurav a trois chaînes YouTube populaires, Flying Beast, Fit Muscle TV et Rasbhari Ke Papa. Ses chaînes sont constituées de vidéos (vlogs) liées à la vie quotidienne de sa famille. Gaurav a collaboré avec d’autres influenceurs populaires comme Technical Guruji, Mumbiker Nikhil et Slay Point. Sa popularité a certainement fait de lui une «propriété en vogue» parmi Bollywood également. Gaurav a maintenant également fait des collaborations intéressantes avec des stars comme Ajay Devgn, Tiger Shroff, R Madhavan et d’autres.









Gaurav est marié à Ritu Rathee, et cette dernière travaille comme capitaine dans les compagnies aériennes. Le duo s’est marié en 2016 et ils ont la chance d’avoir deux filles, Kiara et Pihu. Comme Gaurav, même Ritu est tout aussi populaire sur Instagram, et le couple bénéficie d’une base de fans fidèles. Ritu et Gaurav ont également participé à l’émission de téléréalité Smart Jodi. En parlant de popularité, la page Insta de Gaurav compte 3,3 millions d’abonnés. Alors que l’Instagram de Ritu compte 1,6 million d’abonnés.





Samedi, YouTuber Gaurav Taneja a été arrêté par la police après que ses fans se soient rassemblés à Noida, la station de métro du secteur 51 de l’Uttar Pradesh pour fêter son anniversaire. Grâce à Instagram, sa femme Ritu Rathee a informé ses abonnés qu’il fêterait son anniversaire avec des admirateurs à la station de métro Noida. Des milliers de personnes ont ensuite afflué vers la station de métro du secteur 51 pour rencontrer le YouTuber après cela. La surtension a provoqué une bousculade, cependant, il n’y a pas eu de blessés enregistrés. Lorsque la police du secteur 49 de Noida est arrivée, elle a calmé la foule.