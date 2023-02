Qui est Gary Clark Jr ? 5 choses à savoir sur le chanteur – Hollywood Life

Plus d’actualités “SNL”:

Gary Clark Jr. est une star du R&B qui a joué aux côtés de certains des plus grands noms de l’industrie musicale.

Il a trois enfants avec sa femme de sept ans

Gary Clark Jr. a joué sur ‘SNL’ et est inclus dans une publicité du Super Bowl 2023

C’est l’honneur ultime : une place dans une publicité du Super Bowl ! Musicien de blues Gary Clark Jr. apparaît dans la toute première publicité du Super Bowl de Workday aux côtés de Joan Jett, Ozzy Osbourne, Idole de Billy, et d’autres alors qu’ils tentent d’enseigner aux gens la meilleure façon d’utiliser l’expression “Tu es une rockstar !” Gary, 38 ans, d’origine texane, s’est frayé un chemin sur la scène jazz avec son premier EP en 2011, Lumière étincelantesqui est devenu le premier EP à obtenir une critique de premier plan dans Pierre roulante, par son site Web.

Depuis lors, Gary a modernisé le genre R&B avec ses prouesses musicales. En 2012, son 2012 Noir et Bleu L’album lui a valu un Grammy Award dans la catégorie Meilleure performance R&B traditionnelle pour le morceau “Please Come Home”. Gary s’est même diversifié avec son album politiquement chargé de 2019, Cette terre. Lisez la suite pour en savoir plus sur l’impressionnant musicien.

1. Gary Clark Jr. a joué sur ‘Saturday Night Live

Gary a fait son Saturday Night Live fait ses débuts en tant qu’invité musical le 16 février 2019 et a interprété son single “This Land” avant la sortie du Cette terre album. Gary a expliqué comment l’élection présidentielle de 2016 a influencé son album dans une interview de février 2019 avec Panneau d’affichage. “Au moment où j’écrivais cet album, c’était juste autour de l’élection, donc fin 2016. Il est logique pour moi de prêter attention au genre de monde qui se passe autour de moi afin que je puisse dire à mon [two young] enfants ce qui s’y passe afin que nous puissions comprendre comment manœuvrer à travers cette chose et faire de notre mieux », a-t-il noté.

De plus, il a déclaré qu’un voisin texan raciste “en plein milieu du pays de Trump” avait également inspiré son projet dans une interview avec Radio Nationale Publique. Donnant au point de vente plus d’informations, il a affirmé que son voisin refusait de croire qu’il possédait sa maison et a demandé à plusieurs reprises de parler au propriétaire de la maison. “Il n’y a aucun moyen que tu puisses vivre ici”, lui aurait dit le voisin.

2. Gary a joué aux côtés de certaines des plus grandes stars

Gary a partagé la scène avec Eric Clapton, BB Roile Pierres qui roulent, et plus. Gary se souvient d’avoir admiré Eric Clapton, 77 ans, BB King et plus encore dans une interview de 2017 avec UPROXX. « Il y a 22 ans, j’étais assis devant la télé. C’était Austin City Limits avec Eric Clapton et Jimmie VaughanBB King, Copain, Bonnie Raitt, Robert Crayrendant hommage à Stevie Ray Vaughan. J’étais assis là avec ma guitare et je me disais “Je veux faire ça un jour” », se souvient-il. “Pour être là où je suis, jouer ces spectacles avec [Eric] et Jimmie, j’ai ce sentiment d’accomplissement, mais j’ai aussi l’impression que je ne fais que commencer. Pour eux, être si cool et m’accueillir, c’est comme si je me sentais comme le petit nouveau, alors j’essaie d’être cool et de ne rien dire de stupide.

En ce qui concerne ce que c’est que de jouer avec Eric, un artiste anglais de rock et de blues, Gary a déclaré qu’il suivait son exemple. “Honnêtement, je viens de tomber en arrière et je l’ai laissé prendre le contrôle. C’est le capitaine, tu vois ce que je veux dire ? Il a demandé.

Gary interprète également le solo de guitare sur Gambino enfantin Chanson de 2016 “The Night Me and Your Mama Met” de son album Éveiller. Gary a fait l’éloge de Gambino comme louant Gambino comme “l’artiste le plus avant-gardiste de notre temps” dans une interview de 2017 avec Pierre roulante.

3. Gary admire les artistes contemporains

Comme mentionné précédemment, Gary a plongé ses orteils dans divers genres de musique, ce qui lui permet d’être influencé par une gamme de musiciens. “J’aime quoi quoi Grand KRIT fait. J.Cole. J’aime les producteurs de rappeurs. J’aime les gars qui peuvent tout mettre en place et avoir une vision complète et le présenter », a-t-il déclaré. UPROXX. Il dit aussi qu’il est fan de Kanye West, 45 ans. « J’aime le fait qu’il soit un autre qui repousse les limites, tu vois ce que je veux dire ? ‘Qu’est-ce que ce type fait ?’ La prochaine chose que vous savez que les gens sont comme… ça a marché!

Il ajouta, “Jay Z est juste swag, tu vois ce que je veux dire? Attitude juste. Saveur. Nas. Voyons, Exécutez les bijouxbien sûr. Kendrick [Lamar]je pense que quoi qu’il se passe avec lui, nous venons juste d’atteindre la surface de ce qu’il va faire, pas seulement en tant que musicien mais en tant que mec.

4. Le travail de Gary a été présenté au cinéma et à la télévision

et son groupe a joué dans un épisode de Les lumières du vendredi soir en 2010. Ses chansons ont également été présentées dans des films comme Problèmes avec la courbe et Horizon des eaux profondes. Gary s’est également essayé au jeu d’acteur, puisqu’il a joué dans le film de 2007, Honeydripper. Il est également apparu dans les années 2022 Elvis dans le rôle d’Arthur “Big Boy” Crudup.

5. Gary Clark est marié et a des enfants

Gary Clark Jr. et sa femme mannequin d’origine australienne Nicole Trunfio a marché dans l’allée en 2016 à l’hôtel Colony Palms de Palm Springs, en Californie, après avoir fréquenté pendant quatre ans. À l’époque, ils partageaient un fils de 15 mois nommé Sion. Depuis, ils ont accueilli deux autres enfants : sa fille Gia “Gigi” Leblane Clark5 ans et sa fille Ella Loup-Clark2.

Comme on le voit ci-dessus, Nicole a annoncé l’arrivée de leur troisième bébé ensemble sur Instagram avec une jolie photo en noir et blanc de sa main tenant celle de son nouveau-né. «Tellement amoureux de toi… 21.02.2020… 8,1 livres de délicieux… bienvenue dans ce monde ma petite fille… ta maman et ton papa et ton frère et ta sœur t’aiment tellement tellement déjà. Vous êtes MAGIQUE… Merci @garyclarkjr pour ce cadeau…. #luckynumber3 », a-t-elle écrit dans la légende.

