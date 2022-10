Qui est Gabriel Gomez ? Ce qu’il faut savoir sur l’interprète de Daniel Durant – Hollywood Life

Voir la galerie





Daniel Durant est devenu l’un des favoris des fans de Danser avec les étoiles saison 31. Daniel est jumelé avec DWTS pro Britt Stewart. Chaque semaine, l’interprète de Daniel, Gabriel Gomezest dans la salle de bal pour aider Daniel à communiquer avec les juges, son partenaire et bien plus encore.

Alors, qui est Gabe ? Il est un membre clé de l’équipe Sign to Shine. De son expérience avec la communauté des sourds à son travail avec Daniel, HollywoodLa Vie a 5 choses que vous devez savoir sur Gabe.

1. Gabe est l’interprète et le meilleur ami de Daniel.

Gabe est l’interprète de la langue des signes américaine de Daniel. « C’est un gars formidable et il fait partie de notre équipe. Il s’assure que nous avons une communication fluide et que tout le monde peut communiquer avec moi, et parfois un caméraman met Gabe là-dedans pour qu’il puisse voir la perspective de Gabe dans notre danse. C’est un soutien formidable », a déclaré Daniel aux journalistes, notamment HollywoodLa Vie, après Bond Night. “C’est un interprète merveilleux, et c’est aussi mon meilleur ami.”

2. Gabe est un CODA.

Gabe est l’enfant d’un adulte sourd. L’interprète est né dans “une famille presque entièrement sourde”, selon son profil IMDb. Il a une sœur cadette qui peut entendre.

3. Gabe a travaillé sur Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer.

Gabriel a travaillé comme interprète ASL dans l’épisode “Silenced” de Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. Il a également été interprète en ASL aux Oscars, aux Screen Actors Guild Awards et aux Film Independent Spirit Awards.

4. Gabe interprète dans la région de Los Angeles depuis près d’une décennie.

Gabe est interprète ASL depuis plus de 7 ans. En plus de travailler avec Daniel et à la télévision, Daniel a travaillé comme interprète à USC, UCLA, Cal State Long Beach et dans d’autres collèges et universités.

5. Gabe a joué au football à l’université.

Gabe était membre de l’équipe de football du championnat national de la division 2 de la NCAA en 2008 à la California State University Dominguez Hills. Il reste actif en jouant au football et entraîne de jeunes footballeurs.