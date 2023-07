Qui est Gabby Jeffery sur Love Island ?

GABBY JEFFERY est l’un des derniers ajouts au casting de la série estivale 2023 de Love Island.

La nouvelle star d’ITV2 a rejoint l’émission de rencontres dans le cadre de la torsion Casa Amor – qui voit la villa originale se diviser en deux et faire face à la tentation des nouveaux célibataires sexy.

Instagram

Qui est Gabby Jeffery ?

Gabby est une assistante créative de 24 ans de Newcastle.

Selon son LinkedIn, elle travaille pour la marque de vêtements PrettyLittleThing.

Elle se décrit comme « amusante, coquette, extravertie, jeune, sauvage et libre ».

Gabby ajoute : « Je ne me retiens définitivement pas.

« Je dirais que ma plus grande passion est la mode, donc je suis ravie d’y aller et de faire ressortir les looks. »

Gabby a l’air de quelqu’un de grand, comme elle, et dit que sur le plan de la personnalité, elle veut un gars « amusant et extraverti et quelqu’un qui ne se prend pas trop au sérieux ».

Elle pourrait être prête à faire bouger les choses car elle dit qu’il n’y a « pas le temps de se retenir ».

« Je vais m’assurer d’apprendre à connaître tout le monde », dit Gabby.

« Je ne vais pas perdre de temps à réfléchir à leur situation actuelle car je dois me donner une chance.

« Je vais jouer cartes sur table et voir où ça me mène », ajoute-t-elle.

Les trois meilleurs garçons de Gabby sont Zachary Ashford, Scott Van Der Sluis et Mitchel Taylor.

Elle dit : « Ils sont tous très beaux mais j’aime toutes leurs personnalités individuelles.

« Je pense que Mitch est super extraverti et qu’il a un côté amusant, Zach semble vraiment décontracté et décontracté, ce que j’aime aussi.

« Scott pour moi semble être un mélange des deux, donc je suis ravi de voir à quoi ils ressemblent tous en personne. »

Gabby Jeffery est-il sur Instagram et TikTok ?

Gabby publie sur Instagram sous la poignée @gabriellejefferyy.

Elle comptait plus de 9 000 abonnés avant ses débuts à Love Island, un nombre qui ne fera probablement qu’augmenter au fur et à mesure que son temps dans l’émission se poursuivra.

Son flux est plein de photos de voyage glamour et de photos de bikini grésillantes.

Elle montre aussi souvent ses tenues élégantes à ses followers.

Gabby ne semble pas être actif sur TikTok.

Qui fait partie du casting de Love Island 2023 ?

Rejoindre Gabby pour Casa Amor sont de nouvelles filles, Danielle Mazhindu, Tink Reading, Amber Wise et Abi Moores.

Molly Marsh – qui a été scandaleusement expulsée de la série juste une semaine avant le début de Casa Amor – revient également.

Les nouveaux garçons ont également été confirmés, avec Kodie Murphy, Ouzy See, Zachary Ashford, Elom Ahlijah-Wilson, Lochan Nowacki et Benjamin Noel rejoignant la villa.

Love Island a commencé avec 10 insulaires originaux, mais au fil des jours, de plus en plus de singletons sont arrivés et un certain nombre de candidats ont été exclus de l’émission.

Les chanceux qui restent encore dans la villa Love Island sont les suivants :

Kady McDermott, ancienne star de Love Island et influenceuse

Montel McKenzie , gestionnaire de compte et footballeur semi-professionnel

Scott Van Der Sluis, footballeur

Leah Taylor, chef d’entreprise

Sammy Root, chef de projet

Whitney Adebayo, entrepreneuse

Zachariah Noble, entraîneur personnel

Jess Harding, propriétaire d’une clinique de beauté

Mitchel Taylor, ingénieur gazier

Catherine Agbaje, agent immobilier

Ella Thomas, mannequin

Tyrique Hyde, footballeur semi-professionnel

Quand est Love Island 2023?

Love Island est diffusé sur ITV à 21h du dimanche au vendredi.

Le samedi soir, il y a aussi un épisode spécial de faits saillants, rempli de séquences inédites.

Toutes les séries de Love Island sont également disponibles sur ITV Hub.