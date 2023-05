Qui est G Flip ? Cinq faits sur le chanteur marié à Chrishell Stause – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Christopher Polk/Shutterstock

G Flip est un musicien et chanteur australien

L’artiste, qui n’est pas binaire, a commencé à sortir avec la star de télé-réalité Chrishell Stause en 2022

Le couple a eu un mariage secret à Las Vegas en mai 2023, ce qui n’aurait pas été légal

Chrishell Stause et partenaire Retourner G a surpris les fans avec un mariage à Las Vegas en mai 2023, presque un an après leur première liaison ! Bien qu’il y ait une certaine inquiétude quant à la légalité de l’union, car les rapports affirment qu’il n’y a pas de licence de mariage officielle, le couple ressemblait au couple marié parfait dans leur annonce Instagram du grand jour.

« C’était bien de garder les choses privées et pour nous-mêmes afin que nous puissions vraiment en profiter », a déclaré Chrishell. Divertissement ce soir de la cérémonie secrète de Sin City. « Ensuite, une fois que nous nous sommes sentis prêts à partager, maintenant, c’est excitant parce que nous pouvons en quelque sorte revivre tout ça. Alors c’est bien », a-t-elle ajouté. Depuis leur cérémonie, la star de télé-réalité a également révélé qu’elle et son boo avaient des tatouages ​​​​assortis.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





« Nous nous sommes rencontrés au hasard lors d’une fête d’Halloween et nous étions tous les deux habillés en squelettes, puis des mois plus tard, au moment où, vous savez, il y a eu un long processus de séduction et tout ce genre de choses où j’ai dû, comme je l’ai dit, tout déconstruire », Chrishell a déclaré sur SiriusXM le samedi 27 mai – révélant qu’ils avaient tous les deux des squelettes assortis. « Je ne suis pas, vous savez, en train de grandir avec Disney, je ne suis pas exactement ce que vous auriez imaginé, mais peut-être que nous ne sommes que deux squelettes, comme le jour où nous nous sommes rencontrés », a-t-elle également déclaré. G Flip a ajouté: « Juste parce qu’en fin de compte, qui se soucie de quoi que ce soit? Nous ne sommes que des squelettes. C’est tellement significatif. Au cours de la même interview, le duo a également nié s’être marié car G Flip, né en Australie, avait besoin d’un visa ou d’une carte verte pour vivre aux États-Unis. « Elle a déjà un passeport », a déclaré Chrishell. « Eh bien, tout le monde est comme ‘gotcha’ [on the legality of our wedding]», a-t-elle poursuivi, insistant sur le fait qu’ils se sont effectivement « mariés », mais qu’ils ne se sentent pas obligés de « prouver » ou « d’obtenir l’approbation » de qui que ce soit.

Le Vendre le coucher du soleil La star a été aperçue pour la première fois en train d’embrasser G Flip à Los Angeles le 5 mai 2022. La paire avait l’air plutôt confortable alors qu’elle faisait ses bagages sur le PDA tout en traînant au célèbre bar de West Hollywood, The Abbey. Vêtu d’un haut en résille révélateur avec un soutien-gorge noir en dessous, Chrishell, qui l’a appelé quitte avec Jason Oppenheim en 2021, semblait profiter de sa séance de pelotage torride avec le musicien australien, qui n’est pas binaire et utilise les pronoms eux/eux.

En savoir plus sur G-Flip ci-dessous!

Plus Nouvelles des célébrités

G Flip est impliqué dans la musique depuis l’âge de neuf ans.

La talentueuse star, dont le nom de naissance est Georgia Claire Flipo, a commencé à jouer de la batterie à l’âge de neuf ans en Australie. Ils sont devenus batteur de session pour divers groupes de musique, dont le groupe de Melbourne Empra, ainsi qu’un chanteur suppléant avant d’écrire et d’enregistrer leurs propres chansons. Ils ont lancé leur premier single, « About You » au début de 2018 et Pitchfork l’a nommé « Best New Track » la même année. Le clip vidéo a été filmé sur leur iPhone et a été présenté sur la liste de lecture New Music de YouTube.

Leur single suivant, « Killing My Time », est sorti en mai 2018 après avoir joué leur premier spectacle solo au SXSW à Austin, TX.

Lien connexe En rapport: Jennifer Lawrence assaillie par les fans lors de la tournée Eras de Taylor Swift : plus, plus de stars qui ont assisté

Leur premier album est sorti en 2019.

À propos de nous est sorti en août 2019. Il a été promu lors d’une tournée australienne et a été nominé pour plusieurs prix, dont un ARIA Music Award et un J Award. L’album a reçu plusieurs excellentes critiques, dont une de Toute la musique.

« Flipo trouve des moyens de donner À propos de nous plus de personnalité à chaque fois [their] les histoires de luxure et de chagrin pourraient devenir génériques… [and] au moment où l’album se termine avec le bonheur pour toujours de ‘2 Million’, Flipo prouve qu’en amour et en [their] musique, [they’re] jamais moins que pleinement engagé – et c’est ce qui fait À propos de nous un début prometteur », lit-on dans la critique.

Ils semblaient faire allusion à leur relation avec Chrishell dans un tweet.

Le tweet, qui a été publié le 1er mai 2022, était en réponse à un fan qui affirmait que Chrishell était «trop jolie pour être avec un homme». Le chanteur a fait savoir qu’il était d’accord avec le fan avec un mot simple mais puissant. « D’accord », lit-on dans leur réponse.

Convenu – G FLIP (@gflipmusic) 1 mai 2022

Chrishell a également qualifié G Flip de «rendez-vous» dans une histoire Instagram à peu près à la même époque.

C’est un fan de foot.

G Flip aurait été un fervent partisan du Collingwood Football Club, basé à Melbourne. Ils ont également plaidé pour l’AFL Women, qui est la ligue nationale de football australienne semi-professionnelle pour les joueuses. Ils se sont produits une fois lors de la grande finale du NAB AFLW 2021.

Ils sont passionnés par la sensibilisation au suicide.

G Flip a partagé un post Instagram sur la sensibilisation au suicide et il comprenait une photo d’eux portant une chemise avec « #ENDYOUTHSUICIDE » sur le devant ainsi qu’une légende qui exprimait l’importance de la prévention du suicide.

« Écoutez l’équipage, le suicide est le plus grand tueur de jeunes Australiens âgés de 15 à 24 ans. La meilleure intervention lorsque vous vous sentez faible et vulnérable est un réseau de soutien, alors VEUILLEZ vérifier auprès de vous-même, de vos pairs, de vos amis et de votre famille ❤️ ❤️❤️❤️ soyez une f*cking légende et CHECK IN ON PEOPLE ! Demandez aux gens comment ils vont vraiment ✨ », lit-on dans la légende.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.